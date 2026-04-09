محافظ الأقصر يعلن حزمة قرارات تنموية وخدمية خلال جولة بالمريس والضبعية

قام المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، بزيارة ميدانية إلى حواجر المريس والضبعية التابعين لمدينتي الطود والقرنة، في إطار المتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل محافظ الأقصر جولته بتفقد مدرسة الشهيد شعيب محمد محمود الإعدادية بحاجر المريس، والتي تشهد أعمال إحلال وتجديد منذ عام 2022، حيث وجه بمخاطبة هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر لإدراجها ضمن خطة التطوير للعام القادم.

كما تفقد وحدة طب أسرة حاجر المريس، ووجه على الفور مديرية الصحة والسكان بتوفير كافة الأمصال بشكل دائم، وتوفير طبيب مقيم على مدار 24 ساعة، مع العمل على تطوير الوحدة ، كما كلف مديرية الطرق والنقل بتركيب بلاط إنترلوك داخل سور الوحدة، ووجه مديرية الزراعة بأعمال النظافة والتجميل، إلى جانب تكليف مجلس مدينة الطود بإعداد تقرير يومي عن حالة الوحدة وتوافر الإمكانيات بها.

وتوجه محافظ الأقصر إلى قطعة أرض أملاك دولة، حيث طالب الأهالي بإقامة معهد أزهري عليها، ووجه بعرض الموضوع على المجلس التنفيذي خلال اجتماعه الجاري هذا الشهر.

وفي مركز شباب المريس المتميز ، تفقد محافظ الأقصر الملعب الخماسي، موجهاً بإتاحة اللعب به مجانًا اليوم، كما وجه برفع كفاءة مبنى المركز.

وخلال المؤتمر الجماهيري مع أهالي الحاجر ، وجه محافظ الأقصر برصف مدخل الحاجر بدءًا من الطريق الزراعي وحتى القرية بطول 3 كيلومترات، إلى جانب إنارة طريق المقابر بكشافات كهربائية، وسرعة مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لحصر مشكلات مياه الشرب والعمل على حلها قبل فصل الصيف، فضلاً عن تقوية شبكات الكهرباء وتدعيم الخدمات بالمرافق.

واختتم محافظ الأقصر ،جولته بتفقد مدرسة حاجر المريس ذات الفصل الواحد، حيث أشاد بالمستوى التعليمي المتميز للفتيات في مادتي اللغة العربية والإنجليزية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، كما قدمت الطالبات عرضًا فنيًا مميزًا حول أهمية التعليم.

رافق محافظ الأقصر ، خلال جولته كل من أحمد حسن رئيس مركز ومدينة القرنة، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة الطود، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة والسكان، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل والإسكان، وصفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، والنائب عبد الستار رضا عضو مجلس النواب.