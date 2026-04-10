وكيل وزارة العمل بالأقصر يقود حملة تفتيشية مشتركة لتعزيز بيئة العمل الآمنة وضمان تطبيق القانون

قاد محمود باسل وكيل وزارة العمل بالأقصر حملة تفتيشية مشتركة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل المختلفة.

وأكد وكيل وزارة العمل أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار الحرص على تكثيف الرقابة الميدانية لضمان إنفاذ القانون، وحماية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، وتحقيق بيئة عمل لائقة وآمنة تسهم في دعم استقرار المنشآت وزيادة معدلات الإنتاج.

وأوضح أن الحملة نُفذت بالتنسيق بين إدارة الرعاية وإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، بهدف التأكد من التزام المنشآت بتطبيق قوانين وتشريعات العمل، والتحقق من توفير بيئة صحية وآمنة للعاملين، فضلًا عن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحد من الحوادث وإصابات العمل.

وأشار إلى أن أعمال التفتيش شملت مراجعة عقود العمل، وأجور العاملين، ومدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفحص السجلات وملفات العاملين، ومتابعة ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات، إلى جانب التأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومنها أدوات الوقاية الشخصية، وطفايات الحريق، وخطط الإخلاء، والتأمين ضد إصابات العمل، فضلًا عن متابعة تشغيل الفئات الخاصة وفقًا للقانون.

وأكدت مديرية العمل استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية الدورية بكافة أنحاء المحافظة، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتدعم مسيرة التنمية والإنتاج.