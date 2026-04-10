محافظ الأقصر يتفقد سوق خضار شرق السكة الحديد ويؤكد استمرار الجولات اليومية لضبط الأسعار

عقب أداء صلاة الجمعة، قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بجولة تفقدية داخل سوق خضار شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، وذلك في إطار متابعته المستمرة للأسواق وضبط الأسعار.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والعقيد أحمد غريب مدير شرطة المرافق بالأقصر.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الأقصر، أسعار الفواكه والخضروات، حيث حرص على استيقاف عدد من المواطنين ومقارنة الأسعار المعلنة بالأسعار الفعلية، للتأكد من مدى التزام التجار بالتسعيرة المحددة، إلى جانب متابعة مستوى النظافة داخل السوق.

وأكد محافظ الأقصر أنه سيواصل تنفيذ هذه الجولات بشكل يومي، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، والتأكد من الالتزام بمعايير النظافة والانضباط داخل الأسواق.