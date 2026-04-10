محافظ الأقصر يناقش ملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح ومستوى الخدمات مع رؤساء المدن

ناقشالمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، اليوم مع رؤساء المدن بالمحافظة، عددا من الملفات الحيوية ومتابعة سير العمل بحضور المهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني لمحافظ الأقصر، ومحمود عبدالله مدير إدارة أملاك الدولة، ومحمود عبد الشافي نائب إدارة الأملاك بالمحافظة.

وناقش محافظ الأقصر ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وملف التصالح على مخالفات البناء وملف المتغيرات ومعدلات ونسب الإنجاز بهم، مؤكدًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من الإجراءات في المواعيد المحددة.

وتناول الاجتماع متابعة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي للتعديات، وتنفيذ الازالات وفقًا للقانون ،إلى جانب مناقشة ملفات النظافة العامة، ورفع كفاءة الشوارع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المراكز والمدن.

وشدد محافظ الأقصر على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات والخدمات، بما يحقق الصالح العام ويرتقي بمستوى الأداء داخل المحافظة.