طقوس عيد الأضحى في مصر والدول العربية.. عادات مختلفة وفرحة واحدة

رحمة سمير

في هذا التقرير من برنامج «صباح الخير يا مصر» نرصد اختلاف العادات والتقاليد بين الدول العربية في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، رغم أن روح العيد تظل واحدة تجمع الشعوب الإسلامية على الفرح وصلة الرحم والبهجة وتبادل الزيارات.

مصر.. أجواء من البهجة والتجمعات العائلية
تعيش مصر أجواء عيد الأضحى في حالة من الحراك الاجتماعي والروحاني، حيث تمتزج الطقوس الدينية بالعادات الشعبية، وتتحول الشوارع والحدائق والمتنزهات إلى أماكن للاحتفال والتنزه، وسط حرص الأسر على الزيارات العائلية وتبادل التهاني.

السعودية.. الأضحية في قلب المشهد
في المملكة العربية السعودية تتصدر الأضحية مشهد الاحتفال بالعيد، حيث تجتمع الأسر حول طقوس الذبح وتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين، إلى جانب موائد تقليدية تتضمن أطباقًا شعبية أبرزها الكبسة.

الإمارات.. احتفالات عائلية وبرامج ترفيهية
تشهد دولة الإمارات أجواء احتفالية تجمع بين الطابع العائلي والفعاليات الترفيهية، مع تجمعات الأسر حول طقوس العيد، وامتداد الفعاليات إلى أنشطة مخصصة للأطفال وحفلات متنوعة في مختلف المدن.

تونس.. عادات شعبية وطقوس مميزة
في تونس، يحرص المواطنون على الاستعداد المبكر للعيد بشراء الأضاحي وتجهيز مستلزمات الذبح والطهي، ومن أبرز العادات المتوارثة تزيين الأضاحي بالأشرطة الملونة في مشهد يعكس البهجة والاحتفال داخل الأحياء.

ليبيا.. تمسك بالعادات الموروثة
يحافظ الشعب الليبي على عادات قديمة متوارثة، تبدأ بذبح الأضاحي عقب صلاة العيد، يليها إعداد وجبات تقليدية تعتمد على اللحوم الطازجة وتجفيفها، إلى جانب زيارات عائلية تعكس روح الترابط الاجتماعي.


ورغم اختلاف التفاصيل من دولة إلى أخرى، يبقى عيد الأضحى مناسبة جامعة تحمل روحًا واحدة من الفرح والتكافل وصلة الرحم، لتؤكد أن تنوع العادات لا يلغي وحدة المشاعر بين الشعوب العربية والإسلامية، في مشهد إنساني يعكس بهجة العيد في كل مكان.

