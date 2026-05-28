الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الخضراوات اليوم.. تباين ملحوظ بأسعار الطماطم والبصل والخيار ثاني أيام عيد الأضحى

رحمة سمير

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، اليوم الخميس 28 مايو 2026، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار في عدد من الأصناف، وسط متابعة من التجار والمستهلكين لحركة الأسعار داخل أكبر أسواق الجملة في مصر.

أسعار الطماطم والبطاطس اليوم

الطماطم: تراوحت بين 10 و25 جنيهًا للكيلو.

البطاطس: سجلت من 9.5 إلى 13 جنيهًا للكيلو، منخفضة بنحو جنيه مقارنة بالأسعار السابقة.

أسعار البصل بأنواعه

البصل الأبيض: من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو.

البصل الأحمر: بين 5 و7 جنيهات للكيلو، بزيادة 50 قرشًا.

الكوسة والجزر والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 10 إلى 25 جنيهًا.

الجزر بدون عروش: بين 9 و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخضراوات الطازجة والبقوليات

الفاصوليا: من 20 إلى 30 جنيهًا.

البامية: بين 40 و60 جنيهًا.

البسلة: من 40 إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات.

الملوخية: من 15 إلى 20 جنيهًا.

السبانخ: من 8 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الباذنجان اليوم

الباذنجان البلدي: من 8 إلى 12 جنيهًا.

الباذنجان الرومي: بين 7 و13 جنيهًا.

الباذنجان الأبيض: من 10 إلى 15 جنيهًا.

أسعار الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: من 15 إلى 25 جنيهًا.

الفلفل الحامي: بين 10 و30 جنيهًا.

الفلفل الألوان: من 25 إلى 45 جنيهًا.

أسعار الخيار والثوم والليمون

الخيار الصوب: من 15 إلى 20 جنيهًا.

الخيار البلدي: بين 17 و20 جنيهًا.

الثوم: من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 20 إلى 30 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 9 إلى 15 جنيهًا.

ويظل سوق العبور مؤشرًا رئيسيًا لحركة أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية، خاصة خلال مواسم الأعياد التي تشهد زيادة في معدلات الطلب على السلع الغذائية.

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
