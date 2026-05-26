قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على موعد إعلان نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل في الجيزة
فريدة سيف النصر بعد خضوعها لفحوصات طبية: ادعوا لي ماتطلعش جلطة
وزير الصناعة: نستهدف استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني لتحسين جودة خريجي التعليم الفني
سفيرة رومانيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك
فلسطين: استيلاء الاحتلال على أراض في "النبي صموئيل" و"بيت إكسا" امتداد لحرب استعمارية
الونش: الزمالك أقوى من الأهلي وبيراميدز والأرقام تؤكد ذلك
غدا.. طقس حار نهارا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30
فرنسا تؤكد تضامنها مع باكستان في مواجهة الإرهاب
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس إيران.. ويبحثان جهود صياغة اتفاق نهائي وشامل مع أمريكا
موعد مباراة مصر وتنزانيا في كأس الأمم الإفريقية
أوكرانيا تنفي شن هجمات بطائرات مسيرة على الحدود مع بيلاروس
جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في لبنان وتحركات لتعليق الدراسة بالمناطق الحدودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بين الجبال والطبيعة الخلابة .. ملعب الطرفة الأخضر يصنع فرحة العيد لأبناء الوادي

ملعب اخضر وسط الجبال
ملعب اخضر وسط الجبال
ايمن محمد

عاشت قرية الطرفة التابعة لمدينة سانت كاترين أجواءً استثنائية تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بعدما اقترب مشروع إنشاء ملعب النجيل الصناعي بمركز شباب الطرفة من مراحله النهائية، ليمنح أهالي القرية فرحة جديدة وصفها السكان بأنها «عيد أصبح عيدين».

وشهدت القرية حالة من السعادة بين الشباب والأطفال والأهالي، عقب تحويل الملعب الرملي القديم إلى ملعب أخضر حديث، وسط الطبيعة الجبلية الساحرة التي تميز وادي الطرفة، بعد سنوات طويلة من انتظار تنفيذ المشروع الذي مثّل حلمًا متكررًا لأبناء المنطقة.

وقال محمد حسن جبلي، أحد أبناء القرية، إن إنشاء الملعب الأخضر يعد خطوة مهمة لدعم شباب الوادي وتشجيعهم على ممارسة الرياضة في بيئة آمنة ومجهزة، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في تنظيم المباريات والأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب الشابة داخل القرية.

وأوضح عدد من شباب الطرفة أن الملاعب الترابية كانت تتسبب في إصابات متكررة وتحرم كثيرًا من الأطفال من ممارسة كرة القدم بشكل آمن، مشيرين إلى أن الملعب الجديد يمثل نقلة حضارية ورياضية طال انتظارها، خاصة في ظل احتياج التجمعات البدوية لمثل هذه المشروعات التنموية والخدمية.

ووجّه أهالي القرية الشكر إلى اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب ،و جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة  والنائب موسى فراج، ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء   تقديرًا لجهودهم في دعم المشروع والاستجابة لمطالب أبناء الطرفة.

ويأتي تنفيذ الملعب ضمن خطة الدولة لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية داخل المناطق النائية والتجمعات البدوية بمحافظة جنوب سيناء، بهدف دعم الأنشطة الشبابية، وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي، وتوفير بيئة مناسبة لاكتشاف وتنمية المواهب الرياضية.

ومن المنتظر افتتاح الملعب رسميًا وتسليمه خلال الأيام المقبلة، وسط حالة من التفاؤل بين أبناء القرية، الذين يرون في المشروع بداية جديدة لدعم الرياضة وتحقيق أحلام شباب وادي الطرفة، في مشهد يجمع بين جمال الطبيعة وروح التنمية داخل قلب جبال سانت .

جنوب سيناء سانت كاترين الطرفة ملعب اخضر وسط الجبال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

ريبيرو

تطورات مثيرة في قضية روبيرو ضد الأهلي.. وفرج عامر: اللي يصعب عليك يفقرك

دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي

دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي .. ردده الآن لعله يكون من العتقاء في هذا اليوم

مباراة الزمالك وبيراميدز

في غياب الأهلي.. صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال

الزمالك

يحتاج إلى معجزة.. ناقد رياضي يصدم جماهير الزمالك بشأن مشاركة الفريق الأفريقية

ترشيحاتنا

دعاء يوم عرفة

متى ينتهي دعاء يوم عرفة ؟ انتهز أثمن ساعة بـ70 دعوة تقضي الحوائج وتسدد الديون

دعاء يوم عرفة - ادعيه يوم عرفة

أفضل وقت للدعاء يوم عرفة .. أمامك فرصة ردد 110 أدعية مستجابة تقضي حوائجك

دعاء يوم عرفة للميت يوم عرفة

دعاء يوم عرفة للميت .. ردد أفضل أدعية للمتوفى يفرح بها وتدخله الجنة

بالصور

الأعياد تكشف توتر العلاقات الزوجية بشكل أكبر.. فكيف نتعامل معها؟

كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟

ماذا يحدث عند تناول اللحم الضاني في عيد الأضحى؟.. أحذر من الإفراط

فوائد اللحم الضاني للجسم
فوائد اللحم الضاني للجسم
فوائد اللحم الضاني للجسم

مي عز الدين تتألق بفستان خمري أنيق في “صاحبة السعادة"

مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس
مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس
مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يأكل الحاج لتجنب الإجهاد الحراري؟ وكيفية تجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

المزيد