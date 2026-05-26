بين الجبال والطبيعة الخلابة .. ملعب الطرفة الأخضر يصنع فرحة العيد لأبناء الوادي

عاشت قرية الطرفة التابعة لمدينة سانت كاترين أجواءً استثنائية تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بعدما اقترب مشروع إنشاء ملعب النجيل الصناعي بمركز شباب الطرفة من مراحله النهائية، ليمنح أهالي القرية فرحة جديدة وصفها السكان بأنها «عيد أصبح عيدين».

وشهدت القرية حالة من السعادة بين الشباب والأطفال والأهالي، عقب تحويل الملعب الرملي القديم إلى ملعب أخضر حديث، وسط الطبيعة الجبلية الساحرة التي تميز وادي الطرفة، بعد سنوات طويلة من انتظار تنفيذ المشروع الذي مثّل حلمًا متكررًا لأبناء المنطقة.

وقال محمد حسن جبلي، أحد أبناء القرية، إن إنشاء الملعب الأخضر يعد خطوة مهمة لدعم شباب الوادي وتشجيعهم على ممارسة الرياضة في بيئة آمنة ومجهزة، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في تنظيم المباريات والأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب الشابة داخل القرية.

وأوضح عدد من شباب الطرفة أن الملاعب الترابية كانت تتسبب في إصابات متكررة وتحرم كثيرًا من الأطفال من ممارسة كرة القدم بشكل آمن، مشيرين إلى أن الملعب الجديد يمثل نقلة حضارية ورياضية طال انتظارها، خاصة في ظل احتياج التجمعات البدوية لمثل هذه المشروعات التنموية والخدمية.

ووجّه أهالي القرية الشكر إلى اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب ،و جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والنائب موسى فراج، ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء تقديرًا لجهودهم في دعم المشروع والاستجابة لمطالب أبناء الطرفة.

ويأتي تنفيذ الملعب ضمن خطة الدولة لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية داخل المناطق النائية والتجمعات البدوية بمحافظة جنوب سيناء، بهدف دعم الأنشطة الشبابية، وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي، وتوفير بيئة مناسبة لاكتشاف وتنمية المواهب الرياضية.

ومن المنتظر افتتاح الملعب رسميًا وتسليمه خلال الأيام المقبلة، وسط حالة من التفاؤل بين أبناء القرية، الذين يرون في المشروع بداية جديدة لدعم الرياضة وتحقيق أحلام شباب وادي الطرفة، في مشهد يجمع بين جمال الطبيعة وروح التنمية داخل قلب جبال سانت .