الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

التعاون الإسلامي: 863 جريمة إسرائيلية بحق الفلسطينيين خلال أسبوع

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
أ ش أ

أفاد تقرير صادر عن المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين كثفوا انتهاكاتهم خلال الفترة من 19 إلى 25 مايو 2026، عبر تصعيد الاعتداءات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بما شمل استهداف المدنيين ودور العبادة والممتلكات الفلسطينية.

وأوضح التقرير الصادر اليوم /الثلاثاء/ أن المسجد الأقصى شهد 8 انتهاكات خلال أسبوع واحد، من بينها إدخال 9 مستوطنين ما يسمى بـ«قربان الخبز» إلى باحاته، والاعتداء على حارسين، إلى جانب إبعاد طالب من مدرسة رياض الأقصى لمدة 6 أشهر، وفلسطينية عن المسجد شرطًا لإطلاق سراحها. كما امتدت الانتهاكات إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل، حيث مُنع رفع الأذان وأقيمت إجراءات عسكرية لتأمين احتفالات المستوطنين بحضور وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الجرائم الإسرائيلية خلال الفترة المذكورة بلغ 863 جريمة، أسفرت عن استشهاد 21 فلسطينيًا وإصابة 99 آخرين، بينهم 20 شهيدًا و83 جريحًا في قطاع غزة، نتيجة قصف استهدف خيام النازحين ومناطق سكنية في غزة وخان يونس وجباليا والنصيرات. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة لمبانٍ سكنية.

ونقل التقرير عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قوله إن ممارسات قوات الاحتلال تمثل «انتهاكات فادحة» للقانون الدولي، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وذكر أن عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73,955 شهيدًا، مقابل 183,514 جريحًا.

وفي الضفة الغربية، رصد التقرير 302 اقتحام نفذتها قوات الاحتلال، أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة 16 آخرين واعتقال 137 فلسطينيًا، إضافة إلى هدم 8 منازل ومنشآت ومصادرة ممتلكات وتجريف أراضٍ زراعية في عدة محافظات.

كما وثق التقرير اعتداءات على الأطفال وقطاع التعليم، تمثلت في إصابة 3 أطفال واعتقال 6 آخرين، واستهداف 5 مدارس، فضلاً عن إطلاق نار تجاه أطفال أثناء قطفهم نبات «العكوب» قرب قرية البرج.

وبيّن التقرير أن المستوطنين نفذوا 124 اعتداءً خلال أسبوع، شملت سرقة مواشٍ وممتلكات، وإحراق أراضٍ ومركبات، وقطع أشجار وأعمدة كهرباء في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وفيما يتعلق بالاستيطان، أشار التقرير إلى تنفيذ 6 أنشطة استيطانية جديدة، تضمنت إقامة بؤر استيطانية وخيام وبيوت متنقلة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، إلى جانب شق طريق استيطاني بطول 22 كيلومترًا في سهل قرية عاطوف بمحافظة طوباس.

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن.. طعم المشويات الأصلية في البيت

الأعياد تكشف توتر العلاقات الزوجية بشكل أكبر.. فكيف نتعامل معها؟

ماذا يحدث عند تناول اللحم الضاني في عيد الأضحى؟.. أحذر من الإفراط

مي عز الدين تتألق بفستان خمري أنيق في "صاحبة السعادة"

