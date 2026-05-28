الكنيسة تشارك محافظة بني سويف احتفالات عيد الأضحى المبارك

زار صاحبا النيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف، والأنبا أسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، وبرفقتهما وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشيتين، بالإضافة إلى الراهب القمص باسيليوس الأنبا بولا وكيل دير القديس الأنبا بولا ببني سويف، والراهب القمص فام الأنطوني وكيل دير القديس الأنبا أنطونيوس ببني سويف، والراهب القمص زوسيما الأنبا بيشوي راعي دير السيدة العذراء ببني سويف (الحمام)، مبنى محافظة بني سويف وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبال نيافتهما والوفد المرافق اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافتهما والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء أسامة جمعة مدير الأمن وقيادات المديرية.