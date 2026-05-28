تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. عيار 21 يفقد 45 جنيها بثاني أيام عيد الأضحى

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 28 مايو 2026، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء بالتزامن مع الإجازات الرسمية، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولًا انخفاضًا جديدًا بقيمة 45 جنيهًا مقارنة بالأسعار السابقة.

أسعار الذهب عيار 24 اليوم

سجل الذهب عيار 24، الأعلى من حيث النقاء والسعر في السوق المحلية، المستويات التالية:

سعر البيع: 7730 جنيهًا للجرام

سعر الشراء: 7675 جنيهًا للجرام

أسعار الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا

واصل عيار 21، الأكثر انتشارًا بين المصريين، تسجيل تراجع ملحوظ خلال تعاملات اليوم:

سعر البيع: 6765 جنيهًا للجرام

سعر الشراء: 6715 جنيهًا للجرام

ويعد هذا المستوى أقل بنحو 45 جنيهًا مقارنة بالأسعار المسجلة أمس.

أسعار الذهب عيار 18

سجل عيار 18، الذي يحظى بإقبال في بعض المحافظات والمشغولات الحديثة، الأسعار التالية:

سعر البيع: 5800 جنيه للجرام

سعر الشراء: 5755 جنيهًا للجرام

أسعار الذهب عيار 14

جاءت أسعار الذهب عيار 14، الأقل سعرًا بين الأعيرة الأكثر تداولًا، على النحو التالي: