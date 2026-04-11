فى أسوان.. تجهيز محيط الكنائس والحدائق لاستقبال المواطنين للاحتفال بأعياد القيامة وشم النسيم

قامت الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بأسوان بقيادة المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة ، والمشرف على مشروع النظافة بتنفيذ أعمال رفع القمامة والمخلفات بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها ، وأيضاً بالمتنزهات العامة ، فضلاً عن إستكمال منظومة النظافة بنطاق أحياءالمدينة لتوفير بيئة نظيفة ومتنفس حيوى للمواطنين للإستمتاع بقضاء أوقاتهم بالشكل المطلوب .

وجاء ذلك بناءاً على تكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية بمحيط الكنائس والحدائق لتحقيق الجاهزية الكاملة بها لإستقبال إحتفالات المواطنين بأعياد القيامة المجيد وشم النسيم .

فيما قامت إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتكثيف أعمال النظافة العامة داخل الحدائق المختلفة لتهيئة الأجواء الإحتفالية للمواطنين على الوجه الأكمل .

تم تنفيذ أعمال الكنس ورفع المخلفات وغسيل الأرضيات بمحيط الكنائس والحدائق المختلفة ، والشوارع والأسواق والميادين ، علاوة على تنفيذ أعمال رفع وجرد الأتربة بجانب البلدورات والإنترلوك وتجهيز الأحواض للزراعة ، مع متابعة تهذيب الأسوار والجهنميات ، وإزالة الأفرع الزائدة ، ونظافة الأحواض والمشايات ، وتجميل المسطحات الخضراء .

وتم كذلك تنفيذ حملات مكثفة بالوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولاً بأول ، مع رفع درجة الإستعداد بجميع مديريات الخدمات والمحليات وأجهزة المحافظة المختلفة للتعامل مع أى أحداث طارئة .

وتوازى مع ذلك التأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية ، ومراقبة المراسى الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين ، ويتم المتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء لتلقى أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها .

وتأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على توفير أجواء آمنة ومنظمة للإحتفال بالمناسبات المختلفة ، مع تحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين ، والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة .