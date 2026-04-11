محافظ أسوان يكرم الطفل أنس حمدى دعماً لرعاية الموهوبين والمتفوقين

كرم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الطفل أنس حمدى الطيب بالصف الثالث الإبتدائى ، وذلك بمنحه شهادة تقدير وميدالية تذكارية تقديراً لتفوقه وتميزه ، الذى أشاد به إمام وخطيب المسجد ومسئولى الأوقاف ، وحرص الطفل أنس على مصافحة المحافظ عقب أداؤه لصلاة الجمعة أمس حيث يأتى ذلك فى لمسة أبوية تعكس إهتمام الدولة برعاية النماذج المتميزة من النشء .

وأكد محافظ أسوان على أن هذا التكريم يأتى فى إطار حرص المحافظة على دعم ورعاية الموهوبين والمتفوقين فى مختلف المجالات العلمية والدينية والأخلاقية لما لذلك من دور محورى فى بناء شخصية متوازنة قائمة على القيم والأخلاق الحميدة .

وأشاد المحافظ بتميز الطفل أنس حمدى الطيب ، معتبره نموذجاً مشرفاً يحتذى به بين أقرانه ، ومصدر فخر لأسرته ولمجتمعه ، موجهاً بضرورة الإستمرار فى دعم هذه النماذج الواعدة ، وتحفيزهم على مواصلة التفوق العلمى والدينى بما يساهم فى إعداد جيل قادر على تحمل المسئولية وخدمة الوطن .

وتم توجيه الدعوة لجميع الطلاب إلى الاقتداء بهذه النماذج المضيئة ، والإجتهاد فى طلب العلم ، والتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية ، والمحافظة من جانبها لن تدخر جهداً فى دعم كل متميز ومجتهد .