لاستقبال أعياد شم النسيم.. محافظ أسوان يتابع نتائج جهود فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، نتائج الحملات التفتيشية المفاجئة التى يقوم بها فرع الهيئة بأسوان بقيادة المهندس مايكل ألفى ، والتى أسفرت عن تحرير محاضر إعدام لكميات من اللحوم المصنعة لكونها منتهية الصلاحية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك .

ويأتي ذلك في ضوء الدور الرقابي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان تداول أغذية آمنة وصالحة للإستهلاك الآدمى ، وفى ظل الإستعدادات المكثفة لإستقبال أعياد شم النسيم .

وقد شن فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء 4 حملات رقابية موسعة إستهدفت عدداً من المنشآت الغذائية بنطاق مدينة أسوان للتأكد من الإلتزام الكامل بتطبيق وتنفيذ إشتراطات سلامة الغذاء .

جهود متنوعة

وتم التفتيش والرقابة على منشآت تداول الأسماك المملحة والمدخنة من المحال والسلاسل التجارية بواقع 30 منشآة غذائية بهدف التأكد من صلاحية المواد الغذائية ، وإلتزام المنشآت بطرق التخزين والعرض السليمة ، مع التأكد من إلتزام العاملين بالممارسات الصحية السليمة بما يحقق أعلى معايير السلامة الغذائية ويحافظ على صحة المواطنين.

وتؤكد محافظة أسوان إستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية خلال الفترة الحالية ، خاصة مع تزايد الإقبال على شراء الأسماك المملحة والمدخنة خلال أعياد شم النسيم ، مع التشديد على عدم التهاون مع أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتهيب المحافظة بالمواطنين ضرورة الإبلاغ الفورى عن أى سلع غذائية مشكوك فى صلاحيتها ، والتعامل فقط مع المنافذ الموثوقة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المجتمع.