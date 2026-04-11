حريق بـ قصر العيني وإجلاء 40 مريضًا | تفاصيل الماس الكهربائي بالمستشفى

علق الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، على حدوث ماس كهربائي تسبب في حريق محدود في مستشفى قصر العيني.

وقال عبد الصادق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الماس الكهربائي أدى إلى تصاعد الادخنة وتم التعامل مع الامر بشكل فوري بخطة إخلاء وتم إجلاء 40 مريض لعدة أقسام اخرى من المستشفى ".

وتابع محمد سامي :" الفرق الطبية تعاملت بكفاءة مع الماس الكهربائي الذي تعرضت له المستشفى ".

وفي ضوء ما تم رصده من نشوب حريق داخل مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني نتيجة ماس كهربائي أدى إلى تصاعد الأدخنة، تؤكد جامعة القاهرة أن الحريق كان محدودًا ومقتصرًا علي غرفة الكهرباء الخاصة بوحدة التكييف المركزي، ولم يمتد إلى أي من الأقسام الطبية أو غرف المرضى، حيث اقتصرت الخسائر على بعض التلفيات داخل الغرفة فقط، دون وقوع أي إصابات بين المرضى أو الأطقم الطبية أو العاملين.



وأوضحت جامعة القاهرة، أن قوات الحماية المدنية قد تعاملت على الفور مع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده بشكل كامل وفي وقت قياسي، مع تأمين المبنى والتأكد من عدم وجود أي مصادر خطر إضافية، مع إخلاء المستشفى بالكامل بشكل احترازي ومنظم، تخوفًا من تأثير الأدخنة الناتجة عن الحريق، حيث جرى نقل المرضى إلى أماكن آمنة داخل مختلف مستشفيات قصر العيني، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية لهم دون انقطاع.

