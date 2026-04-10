جامعة القاهرة: توفير فرص عمل متميزة للخريجين بجميع التخصصات.. اعرف الشروط والموعد

أعلنت جامعة القاهرة عن إطلاق “ملتقى التوظيف والتدريب” لطلابها وخريجيها الجدد في كل التخصصات، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل 2026، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات والبنوك الرائدة في مختلف القطاعات.

ويستهدف الملتقي- الذي يعقد تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة- توفير فرص عمل متميزة لطلاب الجامعة الحاليين وخريجيها الجدد، إلى جانب تعريفهم بفرص التدريب المتاحة لدى كبرى الشركات والمؤسسات والبنوك، بالإضافة إلى توفير فرص عمل متميزة وتدريب “أبناء الجامعة من ذوي الهمم” الذين توليهم الدولة ومؤسساتها المختلفة كل الرعاية الممكنة لربطهم بسوق العمل.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الجامعة على الربط بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل الفعلية؛ من خلال توفير منصة مباشرة تجمع بين الطلاب والخريجين من جهة، وممثلي جهات التوظيف والتدريب من المؤسسات المختلفة بالقطاع العام والخاص والأعمال العام من جهة أخرى، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشباب لبناء مساراتهم المهنية على أسس علمية وعملية حديثة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الملتقى سيقدم فرصًا متميزة للتوظيف والتدريب، مع الحرص على تمكين أبناء الجامعة من ذوي الهمم، ودمجهم في سوق العمل؛ انطلاقًا من التوجهات الوطنية التي تولي هذه الفئة أولوية قصوى، وتؤكد على حقهم في الحصول علي فرص عادلة ومتكافئة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الملتقى سيتضمن برنامجًا متكاملًا من ورش العمل المتخصصة والأنشطة التفاعلية التي تهدف إلى تنمية المهارات الشخصية والمهنية، إلى جانب جلسات إرشاد مهني يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين والنماذج الملهمة في مجالات التنمية البشرية والتوجيه الوظيفي؛ بما يعزز جاهزية الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا

فيما أوضح الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقي سيشمل كل كليات الجامعة، سواء داخل الحرم الجامعي، أو في القطاع الطبي بمستشفيات قصر العيني، بالإضافة إلى كلية الهندسة؛ بما يعكس شمولية الحدث، واتساع نطاق الاستفادة منه لكل التخصصات.

ولفت إلى أن الملتقي سيعقد يومي 19 و 20 في حرم الجامعة الرئيسي أمام الباب الجمهوري، ويوم 21 في كلية الهندسة، ويومي 21 و22 في كلية طب قصر العيني.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص القطاع علي تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل من خلال مبادرات نوعية وبرامج تدريبية متقدمة، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يُعد منصة تفاعلية متكاملة تتيح للشباب التعرف على احتياجات سوق العمل بشكل مباشر، واكتساب المهارات المطلوبة، وبناء شبكات تواصل مهنية مع جهات التوظيف المختلفة، كما يعكس التزام الجامعة بدورها المجتمعي في دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا ومهنيًا.

ودعت جامعة القاهرة، جميع طلابها وخريجيها، إلى المشاركة الفعالة في هذا الحدث المتميز، والانضمام إلى الحسابات الرسمية الخاصة بالملتقى؛ لمتابعة تفاصيل الفعاليات، وخريطة أماكن الانعقاد، والجهات المشاركة، وجدول الأنشطة، وآليات التسجيل، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الفرصة الفريدة.

جدير بالذكر، أن الملتقى سيعقد بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات في مجالات “القطاع المصرفي والمالي، الصناعة، الإعلام والإنتاج الرقمي، الرعاية الصحية، التغذية والمنتجات الاستهلاكية، التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، التعليم، العقارات”؛ بما يعكس تنوع الفرص المتاحة أمام الطلاب والخريجين.