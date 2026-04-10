وزير السياحة والآثار يُهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

بعث شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب الوزير، في برقيته، عن خالص تهانيه القلبية لقداسة البابا ولجميع أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر والعالم، متمنياً أن تعود هذه المناسبة المُباركة على الجميع بالخير والبركات، وأن تحمل أسمى معاني التقدير والمحبة، وأن تعود على مصرنا الغالية بمزيد من الخير والسلام والرخاء.

كما أعرب شريف فتحي عن تقديره العميق لقداسة البابا، مشيداً بدوره الوطني المخلص في ترسيخ قيم المحبة والتسامح بين أبناء الوطن، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية وحدتها الوطنية، وأن يحقق لها مزيداً من التقدم والازدهار.

واختتم برقيته بخالص تمنياته لقداسة البابا بدوام الصحة وموفور العافية.

