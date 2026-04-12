لن يخطر فى بالك .. سبب ارتفاع استهلاك الكهرباء

تسبب الأسلاك الكهربائية القديمة أو المتهالكة هدراً كبيراً في الكهرباء، فالأسلاك القديمة تجعل العداد يستهلك كهرباء أسرع، والأجهزة تعمل بجهد أكبر، وتضيع جزءاً من مالك على شكل حرارة غير مفيدة.



تسبب الأسلاك القديمة هدر الكهرباء بطريقة بسيطة يمكن تشبيهها بـ "خرطوم المياه المثقوب".، ويتم ذلك من خلال عدة آليات تقنية تؤدي في النهاية إلى إرتفاع استهلاك الكهرباء دون فائدة حقيقية:

وذكر قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة عدة أسباب لذلك وهى ..

- السخونة (الطاقة الضائعة): تماماً كما يسخن سلك الشاحن المقلد، الأسلاك القديمة تكون مقاومتها للكهرباء عالية، فبدلاً من أن توصل الكهرباء للجهاز، تحول جزءاً منها إلى حرارة تضيع داخل الجدران. أنت تدفع ثمن هذه الحرارة في إستهلاك الكهرباء دون أن تستفيد منها.

- تسريب التيار: جفاف وتشقق المادة العازلة المحيطة بالأسلاك القديمة قد يؤدي إلى تسريب بسيط للتيار الكهربائي (Earth Leakage). هذا التسريب يسجله العداد كإستهلاك مستمر طوال الـ 24 ساعة، حتى لو كانت جميع أجهزتك مطفأة.

- إجهاد الأجهزة: لأن الأسلاك قديمة، الكهرباء لا تصل للجهاز (مثل الثلاجة) بقوتها الكاملة. هذا يجعل موتور الجهاز "يتعب" ويعمل لفترة أطول ليؤدي وظيفته، مما يجعله يسحب كهرباء أكثر من المعتاد. وتضطر للعمل بجهد مضاعف لتعويض ضعف التيار الواصل عبر الأسلاك القديمة، مما يؤدي لإحتراقها سريعاً.

- تآكل نقاط التوصيل: الوصلات القديمة في "البرايز" أو لوحات التوزيع تسبب سخونة زائدة، وكلها تستهلك طاقة إضافية وتزيد من مخاطر نشوب حرائق كهربائية.

- تذبذب الجهد (رعشة الكهرباء): الأسلاك المتهالكة لا توصل التيار بثبات، مما يؤدي لضعف أداء الأجهزة الحساسة (مثل الشاشات والكمبيوتر) وتقليل عمرها الافتراضي أو احتراق بوردة التشغيل.

- عدم التحمل: الأسلاك القديمة صُممت في زمن لم تكن فيه الأجهزة كثيرة. في 2026، مع وجود أجهزة شحن سريعة، غلايات مياه قوية، وتكييفات متعددة، تصبح الأسلاك القديمة "مخنوقة" وغير قادرة على تمرير كل هذه الطاقة بأمان.

ونصح المشتركين بأنه إذا كان عمر التمديدات الكهربائية في منزلك يتجاوز 20-25 عاماً، يُنصح بفحصها بواسطة فني مختص، لأن تحديث وتغيير الأسلاك التالفة بأسلاك ذات أقطار مناسبة معتمدة يمكن أن يوفر في إستهلاكك للكهرباء بنسبة قد تصل إلى 10%، بالإضافة إلى حماية منزلك من مخاطر الماس الكهربائي.

وإذا لاحظت سخونة في الحوائط بجانب مفاتيح الكهرباء، أو شممت رائحة شياط متكررة، أو وجدت رعشة في الإضاءة عند تشغيل الموتور، فهذه علامات خطر تستوجب إستبدال الأسلاك فوراً بأسلاك نحاسية معتمدة ذات أقطار تناسب الأحمال الحديثة.