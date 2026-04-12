أهالي السعيدية بالشرقية يشتكون بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة

تشهد قرية السعيدية التابعة لمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، حالة من الاستياء بين الأهالي، بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه بشكل متواصل خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذي تسبب في تعطيل مصالح المواطنين اليومية وزيادة معاناتهم.

وقال عدد من الأهالي إن انقطاع الكهرباء استمر لساعات طويلة، حيث بدأ من الساعة الحادية عشرة مساء أمس واستمر حتى بعد ظهر اليوم التالي في بعض المناطق، دون إعلان مسبق أو توضيح لجدول زمني للقطع، ما أدى إلى تضرر الأجهزة المنزلية وصعوبة أداء الأنشطة اليومية.

وأضاف المواطنون أن انقطاع التيار يتكرر أكثر من مرة يوميًا، وفي بعض الأحيان يعود لفترات قصيرة ثم ينقطع مجددًا، وهو ما وصفوه بأنه يهدد سلامة الأجهزة الكهربائية داخل المنازل، ويؤثر على الأعمال الحرفية التي تعتمد على استقرار الكهرباء.

وأشاروا إلى أن أزمة انقطاع المياه زادت من حجم المعاناة، حيث اشتكى بعض السكان من استمرار انقطاعها لساعات طويلة، وعدم عودتها بشكل منتظم مع عودة الكهرباء، مما تسبب في صعوبات معيشية كبيرة، خاصة للأطفال وكبار السن والمرضى.

وأكد أحد الأهالي، ويدعى مصطفى فتحي، في رسالة استغاثة، أن الأزمة أصبحت لا تُحتمل، قائلاً إن انقطاع الكهرباء والمياه أثر بشكل مباشر على الحياة اليومية داخل المنازل.

كما أوضح أحد السكان، ويدعى حسني صالح، أن المياه انقطعت بشكل كامل منذ مساء أمس، بالتزامن مع انقطاع متكرر للكهرباء، مشيرًا إلى عدم وجود أي بيان رسمي يوضح أسباب الأزمة أو موعد حلها.

وطالب أهالي القرية الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لتوضيح أسباب الانقطاعات المتكررة، ووضع جدول زمني معلن في حال وجود أعمال صيانة أو تخفيف أحمال، مع تحسين كفاءة شبكات الكهرباء والمياه، حفاظًا على سلامة المواطنين وتقليل حجم المعاناة اليومية.