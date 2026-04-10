إسرائيل.. انقطاع الكهرباء في مواقع في المطلة وكريات شمونة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية انقطاع جزئي للكهرباء في مواقع في المطلة وكريات شمونة عقب استهدافهما بصواريخ من لبنان.

وفي وقت سابق ، أعلن حزب الله اللبناني استهدافه قوة إسرائيلية داخل منزل في مشروع الطيبة جنوبي لبنان وذلك بإستخدام طائرة مسيرة ، مشيرا إلى أن الإستهداف حقق إصابات بالغة في صفوف القوة المحتلة.



كما استهدف حزب الله بصاروخ موجه آلية نميرا في بلدة الطيبة ، مضيفا “ وحققنا إصابة مباشرة”.

صفارات الإنذار تدوي

ومن جانبها فعلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بالجليل إثر إطلاق صواريخ من لبنان.



فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إطلاق صواريخ اعتراضية إثر رصد صواريخ من لبنان.

كما لفت جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة ومحيطها وسقوط أخرى بمناطق مفتوحة.