استعدادات شركة الإسكندرية لاستقرار الكهرباء في أعياد القيامة وشم النسيم

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بكافة قطاعاتها، بالتزامن مع احتفالات أعياد القيامة المجيدة وشم النسيم، وذلك في إطار الحرص على ضمان استقرار التغذية الكهربائية وتقديم خدمة آمنة دون انقطاع خلال فترة الأعياد.

وأكد المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن جميع القطاعات التابعة للشركة أنهت استعداداتها الفنية، حيث تم مراجعة جاهزية المعدات والسيارات ومصادر التغذية الكهربائية، إلى جانب التأكد من كفاءة المولدات، تحسبًا لأي أعطال طارئة قد تؤثر على استقرار التيار الكهربائي.

وأوضح أن الشركة قامت بتأمين المهمات وقطع الغيار اللازمة، مع الدفع بفرق الطوارئ والصيانة للعمل على مدار 24 ساعة، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو أعطال مفاجئة، بما يسهم في الحفاظ على استمرارية الخدمة خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال فترة الأعياد.

وأشار إلى أن خطة العمل شملت تكثيف التواجد في المناطق الحيوية مثل محيط الكنائس والحدائق العامة والمتنزهات، بالإضافة إلى الشواطئ والساحل الشمالي، نظرًا لزيادة الكثافات السكانية بها خلال الاحتفالات.

كما تم التنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة، وشركات المياه والصرف الصحي، لضمان تكامل الخدمات وتفادي أي مشكلات قد تؤثر على المواطنين.

وشدد رئيس الشركة على أهمية التواجد الميداني لرؤساء القطاعات ومديري العموم، من خلال نظام الورديات المستمرة، لمتابعة سير العمل والتدخل الفوري في حال حدوث أي طوارئ أو بلاغات، بما يضمن سرعة التعامل مع الأعطال وتقليل زمن الانقطاع لأدنى حد ممكن.

كما أكد استمرار العمل بمراكز خدمة العملاء، خاصة فيما يتعلق بشحن العدادات مسبقة الدفع، دون انقطاع طوال فترة الأعياد، لتلبية احتياجات المواطنين وضمان عدم تأثرهم بأي نقص في الرصيد الكهربائي.

وفي سياق متصل، ناشد المهندس إيهاب الفقي المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن الاستخدام الأمثل للطاقة يسهم بشكل كبير في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية، إلى جانب دوره في تقليل قيمة الفواتير الشهرية والحفاظ على البيئة.

ودعا الفقي المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي أعطال أو شكاوى من خلال الخط الساخن (121) على مدار الساعة، أو عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، مؤكدًا أن الشركة تسعى لتقديم خدمة مستقرة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين طوال فترة الاحتفالات.