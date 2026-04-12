متحدث الكهرباء: ترشيد الاستهلاك حقق وفرًا قياسيًا في أسبوع واحد

أكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة ومتكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة.

وأوضح أن هذه الخطة لا تعتمد فقط على الإجراءات الحكومية، بل تقوم بشكل أساسي على وعي المواطن ودوره المحوري في تقليل الاستهلاك وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.

وأشار إلى أن المواطن يُعد شريكًا رئيسيًا في نجاح منظومة الترشيد، حيث يسهم سلوكه اليومي في إحداث فارق حقيقي في معدلات الاستهلاك، وهو ما تسعى الوزارة إلى تعزيزه من خلال حملات التوعية والتطوير المستمر للخدمات.

دور شركات التوزيع في دعم المنظومة

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا" على شاشة "إكسترا نيوز"، أوضح عبد الغني أن وزير الكهرباء عقد اجتماعًا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، شدد خلاله على أهمية تفعيل دور هذه الشركات في نشر ثقافة الترشيد بين المواطنين.

وبيّن أن شركات التوزيع تمثل حلقة الوصل الحيوية بين مراحل إنتاج ونقل الكهرباء وصولًا إلى المستهلك، وهو ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطة الترشيد.

كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مستمر من خلال مراكز الخدمة المختلفة، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتعزيز كفاءة الاستهلاك.

نتائج إيجابية خلال الأسبوع الأول

كشف المتحدث الرسمي أن الوزارة رصدت انخفاضًا ملحوظًا في استهلاك الكهرباء خلال الأسبوع محل القياس، حيث تم تحقيق وفر يُقدّر بنحو 18 ألف جيجاوات/ساعة. كما تم توفير ما يقارب 3.5 مليون متر مكعب من الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس نجاح الإجراءات التي تم تطبيقها، والتي تضمنت تنظيم الإضاءة في المحال التجارية والمباني العامة، إلى جانب الحد من الاستخدام غير الضروري للكهرباء، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تقليل الأحمال على الشبكة.

توفير يومي ملحوظ ومتابعة مستمرة

أشار عبد الغني إلى أن يوم عمل واحد فقط شهد تحقيق وفر بلغ نحو 4700 جيجاوات/ساعة، وهو ما يعكس فعالية الإجراءات المتبعة حتى على المدى القصير. وأكد أن الوزارة تتابع بشكل دوري نتائج تطبيق خطة الترشيد، مع دراسة إمكانية استمرارها خلال الفترة المقبلة وفقًا للتقييمات الفنية.

وأضاف أن شهر مارس يُعد فترة مهمة لرصد الأداء، خاصة في ظل تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم الاستهلاك وتحقيق أعلى درجات الكفاءة.

تحسين كفاءة الإنتاج وخفض استهلاك الوقود

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي أن هناك خطة موازية تستهدف تحسين كفاءة إنتاج الكهرباء، وخفض استهلاك الوقود المستخدم في توليد الطاقة. وأشار إلى أن متوسط استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات/ساعة انخفض من 180 جرامًا إلى أقل من 170 جرامًا.

وأوضح أن هذا التحسن انعكس على رفع كفاءة التشغيل وتحقيق وفر إضافي في الطاقة، رغم زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة 3.3%. كما سجل استهلاك الوقود المكافئ انخفاضًا بنسبة 2.1%، ما يؤكد نجاح الاستراتيجية المتبعة في تحقيق التوازن بين تلبية الطلب وترشيد الموارد.

نحو استدامة الطاقة وتعزيز الكفاءة

اختتم عبد الغني تصريحاته بالتأكيد على أن جهود الترشيد وتحسين كفاءة الإنتاج تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، مشددًا على استمرار الوزارة في تطوير سياساتها بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة لصالح الدولة والمواطن.