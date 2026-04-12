وزير المالية يعلن إطلاق مبادرة جديدة لترشيد استهلاك الكهرباء

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، إطلاق مبادرة جديدة لترشيد استهلاك الكهرباء، انطلاقًا من مسئوليته الوطنية بضرورة تكاتف جهود الجميع لترسيخ ثقافة الترشيد فى حياتنا اليومية.

وقال كجوك، فى فيديو أعدته وحدة التواصل الاجتماعي بوزارة المالية، ونشره عبر صفحته الشخصية على «لينكد إن»: «طول ما نور ربنا موجود.. ياريت نوفر فى الكهرباء على قد ما نقدر.. وكل واحد يبدأ بنفسه وبخطوات بسيطة فى البيت والشغل.. إيد فى إيد حنرشد أكيد».

وفي وقت سابق اعلن وزير المالية؛ عن اتخاذ وزارته عددًا من الاجراءات لترشيد الإنفاق العام بالموازنة العامة الجديدة وبما يحقق الاستدامة؛ في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.

وطبقت وزارة المالية على مدار الأسبوع الماضي سياسات تقليل ساعات العمل المكتبي من داخل مقراتها و مصالحها التابعة بما في ذلك مصلحة الجمارك المصرية؛ علي أن يتم استكمال العمل من المنزل ترشيدًا للطاقة والنفقات.