بعد الإعلان عن فئة 2 جنيه.. هل يتم إصدار الـ5 جنيهات المعدنية؟

في ظل الجدل الدائر حول تطوير منظومة العملات المعدنية، أكد مسؤولو وزارة المالية عدم وجود أي نية حالية لطرح عملة معدنية فئة 5 جنيه، وذلك بعد الإعلان عن التوجه لإصدار فئة 2 جنيه بهدف معالجة أزمة “الفكة” التي يعاني منها السوق.

ويأتي هذا التوضيح في وقت تتزايد فيه التساؤلات بين المواطنين حول مستقبل العملات المعدنية في مصر، خاصة مع التحركات الأخيرة المتعلقة بإعادة هيكلة الفئات الصغيرة وتحسين كفاءتها في التداول اليومي.



الهدف من طرح عملة 2 جنيه المعدنية

أكد الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، أن خطة الدولة تتجه نحو طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه، في إطار مواجهة أزمة نقص “الفكة” التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، وأثرت على التعاملات اليومية للمواطنين.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تسهيل عمليات الدفع في وسائل النقل والمشتريات البسيطة، وتقليل الاعتماد على العملات الورقية الصغيرة، بما يواكب التطورات العالمية في إدارة النقد.

وأشار إلى أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تعمل على توفير كميات كافية من الفئات المعدنية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق دون حدوث نقص أو ارتباك في التداول.

تطوير شامل للعملات المعدنية

وفي سياق متصل، أوضح مسؤولو مصلحة الخزانة العامة وسك العملة أن هناك خطة لتطوير بعض الفئات المعدنية المتداولة حاليًا، مع الإبقاء عليها دون إلغائها، وعلى رأسها الجنيه المعدني.

وتشمل خطة التطوير تحديث “السبيكة” المستخدمة في تصنيع العملات المعدنية، بحيث تصبح أكثر صلابة وأقل تكلفة في الإنتاج، مع تحسين عمرها الافتراضي داخل التداول.

ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن بين الجودة والتكلفة، بما يضمن استمرار توفير العملات المعدنية بكفاءة أعلى في السوق.



استمرار تداول الفئات الحالية

أكدت الجهات الرسمية استمرار تداول العملات المعدنية الحالية مثل:

ربع جنيه

نصف جنيه

الجنيه المعدني

مع العمل على زيادة الكميات المطروحة منها في الأسواق، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، التي تشهد معدلات تعاملات يومية مرتفعة.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز منظومة “الفكة” وتحسين انسيابية التعاملات المالية اليومية بين المواطنين.

لا صحة لعودة صهر العملات

نفى مسؤولو وزارة المالية ما يتم تداوله بشأن إعادة صهر العملات المعدنية القديمة، مؤكدين أن العملات الحديثة يتم تصنيعها من خامات تجعل عملية الصهر غير مجدية اقتصاديًا، نظرًا لارتفاع تكلفتها مقارنة بالقيمة الاسمية.

ويأتي هذا التوضيح لحسم الجدل المتكرر حول مصير العملات القديمة، خاصة مع انتشار بعض الشائعات خلال الفترة الماضية.



لماذا يتم التركيز على العملات المعدنية؟

توضح الحكومة أن الاتجاه نحو التوسع في العملات المعدنية يأتي في إطار مواكبة النظم النقدية العالمية، حيث تعتمد العديد من الدول على هذه الفئات لتسهيل المعاملات اليومية الصغيرة.

كما أن العملات المعدنية تتميز بعمر أطول مقارنة بالعملات الورقية، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا أكثر كفاءة على المدى الطويل.



موقف فئة 5 جنيه المعدنية

رغم طرح فكرة تطوير منظومة العملات، أكدت وزارة المالية بشكل واضح أنه لا توجد أي خطة حالية لإصدار عملة معدنية فئة 5 جنيه، وأن التركيز ينصب فقط على فئة 2 جنيه في المرحلة الحالية.

ويعكس هذا القرار حرص الحكومة على إعادة هيكلة الفئات النقدية بشكل تدريجي، دون إدخال تغييرات مفاجئة قد تؤثر على استقرار السوق.



خطة طرح 2 جنيه خلال الفترة المقبلة

بحسب التصريحات الرسمية، من المتوقع أن يتم طرح العملة المعدنية فئة 2 جنيه خلال الايام المقبلة، بعد الانتهاء من الاستعدادات الفنية والتشغيلية الخاصة بالإنتاج والتوزيع.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين سيولة النقد في التعاملات اليومية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على المدفوعات الصغيرة.

في المجمل، تعكس خطة وزارة المالية لتطوير العملات المعدنية توجهًا نحو تحديث المنظومة النقدية في مصر، مع التركيز على حل أزمة “الفكة” وتسهيل المعاملات اليومية، دون التوسع في فئات جديدة مثل 5 جنيه في الوقت الحالي.

وبينما يستعد السوق لاستقبال فئة 2 جنيه الجديدة، يبقى الهدف الأساسي هو تحقيق توازن بين الكفاءة الاقتصادية واحتياجات المواطنين في الحياة اليومية.