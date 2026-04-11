وزير المالية : الحروب العالمية أثرت على الاقتصاد الدولي بالكامل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تداعيات الحروب الأخيرة، سواء الحرب الإيرانية أو الحرب الروسية الأوكرانية، لم تقتصر على دول بعينها، بل امتدت لتؤثر على الاقتصاد العالمي بالكامل، بما في ذلك الاقتصادات الكبرى.

وأوضح "كجوك" عبر مداخلة هاتفية له علي قناة المحور، أن التأثير يظهر بشكل أكبر على الأسواق الناشئة، نظرًا لطبيعتها واعتمادها بدرجة أكبر على تدفقات الاستثمارات، ما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات السريعة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

المؤشرات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة تعكس حجم الضغوط

وأشار وزير المالية، إلى أن المؤشرات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة تعكس حجم الضغوط التي تعرضت لها مختلف الدول، لافتًا إلى أن الاقتصادات الناشئة شهدت تراجعًا ملحوظًا في بعض المؤشرات مقارنة بالفترات السابقة.

وأضاف أحمد كجوك، أن الحكومة تتابع هذه التطورات عن كثب، وتسعى إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية متوازنة للحد من تأثير الأزمات العالمية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي في ظل التحديات الدولية المتزايدة.