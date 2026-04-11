كجوك: التكلفة الإجمالية للزيادة الأخيرة بالأجور تتجاوز 100 مليار جنيه

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن التكلفة الإجمالية للزيادة الأخيرة في الأجور تجاوزت 100 مليار جنيه، ما يرفع مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 إلى 821 مليار جنيه، وفقا لما نقلته القناة الأولى.

وقال كجوك، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، إن الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشدداً على أن هذه الزيادة تهدف إلى رفع قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتخصيص مزيد من الموارد لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مع التركيز على تعزيز القطاعين الحيويين مثل الصحة والتعليم.