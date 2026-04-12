في أول التعاملات أشهر عيار ذهب يسجل 7170 جنيهًا

ثبت سعر أشهر أعيرة الذهب مع أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 12-4-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

وسجل آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7170 جنيهًأ للشراء و 7120 جنيهًا للبيع.

وشهد أسعار المشغولات الذهبية ثباتًا بمختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير، مع أول تعاملات اليوم.

وهوى سعر جرام الذهب مقدارًا طفيفًا أمس  مقدار 5 جنيهات في المتوسط.

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 7170 جنيهًا .

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8194 جنيهًأ للشراء و 8137 جنيهًأ للبيع.

وصل سعر عيار 22 نحو 7511 جنيهًأ للشراء و 7459 جنيهًا للبيع.

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7170 جنيهًأ للشراء و 7120 جنيهًأ للبيع

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6164 جنيهًا للشراء و 6102 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهب 57.36 ألف جنيهًأ للشراء و 56.96 ألف جنيها للبيع .

وبلغ سعر أوقية الذهب 4750 دولار للشراء و4748 دولار للبيع.

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية حالة من التحرك الصعودي  اليوم ، وفقًا لآخر تحديثات سوق الصاغة، في ظل استمرار التأثر بالتقلبات في الأسعار العالمية وحركة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وجاءت تحركات الذهب مدفوعة بترقب الأسواق العالمية للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، إلى جانب تغيرات سعر الأوقية عالميًا، ما انعكس على أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق المحلية.

وتختلف الأسعار من محل صاغة لآخر وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة، إضافة إلى حركة العرض والطلب في كل منطقة.

ويؤكد متعاملون في سوق الذهب أن الأسعار ما زالت تتأثر بشكل مباشر بتحركات الأوقية في البورصات العالمية، إلى جانب عوامل العرض والطلب المحلي، مشيرين إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي تدعم استمرار الإقبال على الذهب كأداة ادخار واستثمار.

كما يتوقع خبراء استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة في أسواق الطاقة والسياسات النقدية العالمية.

