الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هبوط مفاجئ بعد موجة صعود.. تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الخميس 9 أبريل 2026، بعد موجة من الارتفاعات التي سجلها المعدن الأصفر في الأيام الماضية، حيث انخفضت الأسعار بمتوسط نحو 10 جنيهات لمختلف الأعيرة، وسط حالة من الترقب داخل سوق الصاغة.

ويأتي هذا التراجع في أسعار الذهب اليوم في مصر نتيجة تحركات عالمية في سعر المعدن النفيس، إلى جانب تغيرات في الطلب، ما أدى إلى حالة من التذبذب في الأسعار خلال منتصف التعاملات.
 

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية


 

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر المستويات التالية:

  • عيار 24: نحو 8324 جنيهًا للبيع، و8188 جنيهًا للشراء
  • عيار 21: نحو 7215 جنيهًا للبيع، و7165 جنيهًا للشراء
  • عيار 18: نحو 6184 جنيهًا للبيع، و6141 جنيهًا للشراء
  • عيار 14: نحو 4883 جنيهًا للبيع، و4776 جنيهًا للشراء

ويعكس هذا التراجع حالة من التصحيح السعري بعد الارتفاعات الأخيرة، مع استمرار التحركات اللحظية داخل السوق.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب (عيار 21) نحو 57720 جنيهًا، ويعادل هذا السعر قيمة الذهب الخام فقط، دون إضافة المصنعية أو الضرائب أو الدمغة، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب عالميًا بالدولار

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب بالدولار خلال نفس التوقيت:

  • عيار 24: نحو 153.36 دولار للجرام
  • عيار 21: نحو 134.19 دولار
  • عيار 18: نحو 115.02 دولار

فيما سجلت أوقية الذهب نحو 5342.66 دولار، وهو ما يعكس استمرار التأثير المباشر للأسواق العالمية على الأسعار المحلية.
 

تراجع سعر الذهب

أسباب تراجع الذهب

يرتبط تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر بعدة عوامل، أبرزها:

  • تحركات أسعار الذهب عالميًا
  • تغيرات سعر الدولار
  • عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة
  • تراجع نسبي في الطلب 

ويرى خبراء أن هذه التراجعات تعد طبيعية في ظل حركة السوق، خاصة بعد موجات الصعود السريعة.

سعر الذهب عيار 21 

يظل عيار 21 هو الأكثر تأثيرًا في السوق المصري، حيث يُعد الأكثر تداولًا بين المواطنين، سواء لأغراض الاستثمار أو الزينة، ما يجعله المؤشر الرئيسي لأي تحرك في الأسعار.
 

سعر الذهب

توقعات الفترة المقبلة

تشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب اليوم في مصر خلال الأيام المقبلة، مع احتمالات العودة للارتفاع في حال صعود الأسعار العالمية أو زيادة الطلب.

وفي المقابل، قد تستمر موجة التراجع إذا استقرت الأسواق العالمية أو تراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

في ظل هذه التقلبات، ينصح خبراء السوق بـ:

  • متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل مستمر
  • عدم التسرع في الشراء
  • استغلال فترات التراجع للشراء التدريجي
  • متابعة الأخبار الاقتصادية العالمية
