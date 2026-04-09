معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلام

موعد صرف معاشات مايو 2026 في مصر .. كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل صرف معاشات شهر مايو 2026، موضحة موعد بدء الصرف وآليات الحصول على المستحقات للفئات المستحقة، والتي يبلغ عددها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية، في إطار حرص الدولة على انتظام صرف المستحقات المالية وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأكدت الهيئة أن صرف معاشات شهر مايو 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم 1 مايو 2026، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر ذاته، بما يتيح لأصحاب المعاشات فرصة الحصول على مستحقاتهم في توقيتات مناسبة دون تزاحم، مع توفير أكثر من وسيلة للصرف لتسهيل الخدمة.

أماكن صرف معاشات مايو 2026

أوضحت الهيئة أن صرف المعاشات يتم من خلال عدة منافذ متنوعة، لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بسهولة ويسر، حيث يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال منافذ البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي ATM، إلى جانب منافذ فوري، وكذلك من خلال كروت ميزة، وهي وسائل متعددة تهدف إلى تقليل التكدس وتحسين تجربة المستخدم.

وتأتي هذه المنظومة المتكاملة ضمن خطة الدولة لتطوير خدمات صرف المعاشات، بما يواكب التحول الرقمي ويحقق سهولة الوصول إلى الأموال في أي وقت، خاصة لكبار السن الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه المستحقات الشهرية.

قيمة معاشات مايو 2026 حسب الشرائح

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قيمة معاشات شهر مايو 2026 وفقًا لشرائح محددة، بحيث تختلف قيمة المعاش بحسب الفئة التأمينية لكل مستفيد، وجاءت القيم على النحو الآتي.

تبلغ قيمة المعاش للشريحة الأولى 1495 جنيهًا، بينما تسجل الشريحة الثانية 1725 جنيهًا، وتصل الشريحة الثالثة إلى 1840 جنيهًا، في حين تبلغ الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

أما الشريحة الخامسة فتسجل 2645 جنيهًا، وتبلغ الشريحة السادسة 2990 جنيهًا، بينما تصل الشريحة السابعة إلى 3335 جنيهًا، وتسجل الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

وفيما يتعلق بالشريحة التاسعة فتبلغ 4025 جنيهًا، بينما تصل الشريحة العاشرة إلى 4370 جنيهًا، وتبلغ الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا، وتسجل الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

كما تصل قيمة المعاش في الشريحة الثالثة عشرة إلى 5405 جنيهات، بينما تسجل الشريحة الرابعة عشرة أعلى قيمة معاش بنحو 11592 جنيهًا، وهو ما يعكس تفاوت القيم وفقًا لمدة الاشتراك التأميني وقيمة الأجر.

خطوات الاستعلام عن معاشات مايو 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات المعاش، لتسهيل الوصول إلى المعلومات دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب، حيث يمكن تنفيذ الخطوات بسهولة عبر الموقع الرسمي للهيئة.

وتبدأ خطوات الاستعلام بالدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم الضغط على أيقونة صاحب معاش، يليها اختيار الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات، ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

بعد ذلك يتم إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، ثم الضغط على أيقونة استعلام، لتظهر البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاش بشكل فوري، وهو ما يوفر الوقت والجهد للمستفيدين.

أهمية انتظام صرف المعاشات للمواطنين

يمثل انتظام صرف المعاشات أحد أهم عناصر الاستقرار المعيشي لأصحاب المعاشات، حيث تعتمد شريحة كبيرة من المواطنين على هذه المستحقات كمصدر دخل أساسي لتلبية احتياجاتهم اليومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وتحرص الدولة من خلال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على ضمان انتظام الصرف شهريًا، مع تطوير وسائل الخدمة وتوسيع منافذ الصرف، بما يحقق راحة أكبر للمستفيدين ويقلل من أي معوقات قد تواجههم أثناء الحصول على مستحقاتهم.