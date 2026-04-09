الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بخطوات بسيطة.. كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

منار عبد العظيم

في ظل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، يزداد اهتمام المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، بمتابعة تفاصيل الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة من خلال برنامج تكافل وكرامة.

 ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود حكومية مكثفة لتسهيل الخدمات الإلكترونية وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، دون الحاجة للتوجه إلى مقار الوحدات الاجتماعية.

رابط الاستعلام الرسمي وخدماته

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي منصة إلكترونية مخصصة للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2026، حيث يمكن للمستفيدين إدخال بياناتهم الشخصية والحصول على المعلومات بشكل فوري.

وتوفر هذه الخدمة عدة مزايا مهمة، أبرزها:

معرفة حالة البطاقة (نشطة – موقوفة – مجمدة)

تحديد نوع البرنامج (تكافل أو كرامة)

الاطلاع على قيمة المعاش المستحق

متابعة أي تحديثات أو تغييرات في البيانات

خطوات الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة المعاش بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة

اختيار خدمة الاستعلام

إدخال الرقم القومي بشكل صحيح

الضغط على زر عرض النتيجة

وبمجرد إتمام هذه الخطوات، تظهر كافة التفاصيل المتعلقة بحالة المعاش بشكل مباشر.

التحول الرقمي ودوره في تحسين الخدمات

تأتي خدمة الاستعلام الإلكتروني ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتمثل أهمية هذه الخدمة في:

تقليل التكدس داخل المكاتب الحكومية

إتاحة الخدمة على مدار الساعة

تسهيل الوصول إلى المعلومات من أي مكان

ضمان سرعة ودقة البيانات

كيفية التعامل مع المشكلات المحتملة

في حال واجه المواطن أي مشكلة أثناء الاستعلام، مثل ظهور رسالة بإيقاف المعاش أو وجود خطأ في البيانات، يُنصح باتباع الإجراءات التالية:

التوجه إلى أقرب وحدة تضامن اجتماعي

مراجعة وتحديث البيانات الشخصية

تقديم المستندات المطلوبة

متابعة الحالة بشكل دوري

وتعد المتابعة المستمرة خطوة ضرورية لضمان استمرار صرف الدعم دون انقطاع.

نصائح مهمة للمستفيدين

لضمان الاستفادة الكاملة من البرنامج، يُنصح بالالتزام بعدد من الإرشادات، منها:

الاستعلام الدوري عن حالة المعاش

تحديث البيانات بشكل منتظم

الاحتفاظ بالمستندات الرسمية

التأكد من دقة المعلومات المسجلة

مطالب أصحاب المعاشات وإعادة الهيكلة

في سياق متصل، طالب إبراهيم أبو العطا بضرورة إعادة النظر في هيكلة المعاشات، بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية.

وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن نحو 12 مليون مستفيد يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة، مؤكدًا أهمية:

رفع قيمة المعاشات لمواكبة معدلات التضخم

حماية الدخل من التآكل نتيجة ارتفاع الأسعار

تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية

يمثل برنامج تكافل وكرامة أحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، فيما تعكس خدمات الاستعلام الإلكتروني توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم وتيسير وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وسرعة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأولى بالرعاية.

