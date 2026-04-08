بدء العد التنازلي.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2026 للمستحقين

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
خالد يوسف

ينتظر مستفيدو معاش تكافل وكرامة، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2026، وذلك بعد تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي الزيادة الأخيرة في معاش تكافل وكرامة منذ شهر أبريل، حيث يهدف برنامج تكافل وكرامة إلى تخفيف حدة الفقر، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم صحة وتعليم الأطفال، وقد ارتفعت معدلات البحث من قبل الأسر محدودة الدخل عن رابط استعلام تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وموعد صرف المعاش.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2026

وفقا للتأمينات الاجتماعية، يصرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل، وحاملو بطاقات «ميزة»، اعتبارًا من يوم 15 أبريل 2026، لـ 4.7 مليون أسرة، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يصرف معاش تكافل وكرامة، من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصرف الآلي.

- مكاتب البريد.

- منافذ فوري وكروت ميزة.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية.

استعلام معاش تكافل وكرامة 2026

يستعلم المواطنون عن أسمائهم في برنامج تكافل وكرامة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، باستخدام الرقم القومي واختيار «الاستعلام».

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الضغط هنـــــا.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام».

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.

- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

- ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

- الأسر التي تعاني من الفقر.

-ذوو الإعاقة.

- كبار السن فوق 65 عامًا دون دخل ثابت.

- الأيتام.

- النساء التي تعول «أرامل، مطلقات».

- أطفال المدارس من الأسر المستحقة.

كيفية التسجيل في تكافل وكرامة؟

يستطيع المواطن التسجيل في برنامج تكافل وكرامة عن طريق زيارة أقرب وحدة اجتماعية وتقديم المستندات اللازمة، التي تشمل صورة من البطاقة الشخصية، وشهادة طبية رسمية، وصور شهادات ميلاد، بالإضافة إلى وثائق الطلاق أو الزواج.

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات

وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه

وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه
وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه
وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه

