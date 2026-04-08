قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: مصر تمتلك خبرة واسعة في التوسط بين الأطراف المتنازعة
رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: القيم هي أساس بقاء الحضارات
سيناريوهات مرعبة ين الحرب والهدنة.. الساعات القادمة ستحسم مصير المنطقة| تفاصيل
سفارة إيرانية لـ ترامب: إذا لم يكن لديك طوق للكـ لب المسعور "إسرائيل" هل نشتري لك واحدا؟
إجراءات استثنائية في مضيق هرمز.. إيران تعلن مسارات آمنة وتحذر من ألغام محتملة
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية
تامر أمين: اللي بيحصل في الأهلي عدل.. ولاعيبة كتيرة دماغها في الدولارات مش البطولات
"عدو الميزانية وفاتورة الكهرباء".. حملات تفتيش موسعة لمصادرة "الكاتيل"
البنك الدولي: مصر نجحت في تطوير قطاع الخدمات السياحية
بسواعد مصرية وخبرة عالمية.. بعد 45 سنة تحديث محولات محطة أسوان 2
برلماني: مصر كلمة السر في اتفاق التهدئة بين أمريكا وإيران
شهود عيان يُفجّرون مفاجأة عن حادث انتحــ..ـار المظلات: السائق شنــ.ـق نفسه ليلة أمس.. والظلام حال دون رؤيته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

معاشات 2026 بين تطلعات الملايين وتحديات الواقع| قراءة شاملة في الزيادة المرتقبة

ياسمين القصاص

في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى الدخل والتخفيف من أعباء المعيشة المتزايدة، أعلنت الحكومة عن حزمة جديدة من الزيادات في الأجور والمعاشات لعام 2026، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوات إضافية لعدد من الفئات. 

وبعد الكشف الرسمي عن هذه القرارات، والتي تشمل أيضا زيادات منتظرة للعاملين في قطاعي التعليم والصحة، يترقب ملايين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة موعد تطبيق الزيادات الجديدة، ضمن الحزمة الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن   الدولة المصرية تواصل بذل جهود مكثفة للتعامل مع التداعيات المتصاعدة للضغوط الاقتصادية العالمية، في ظل تحديات متلاحقة تؤثر على مختلف القطاعات.

 وأضاف خطاب لـ "صدى البلد": "تحرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في مواجهة موجات التضخم وتقلب أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية، بما يضمن قدرا أكبر من الاستقرار المعيشي".

وكان رئيس مجلس الوزراء قد استعرض تفاصيل هذه الإجراءات ضمن برنامج دعم اجتماعي موسع، حظي بموافقة القيادة السياسية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ القرارات الخاصة بتحسين دخول المواطنين.

من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه اعتبارا من يوليو 2026، مؤكدا أن هذه الزيادة تتجاوز معدلات التضخم، بما يحقق تحسنا ملموسا في القوة الشرائية للعاملين.

كما أشار إلى إقرار علاوة دورية بنسبة 15% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مقابل 12% لغير الخاضعين له، في خطوة تستهدف تعزيز العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.

وفي السياق نفسه، سيستفيد نحو مليون معلم من زيادة تقدر بنحو 1100 جنيه شهريا، بينما يحصل العاملون في القطاع الطبي على زيادة تصل إلى 750 جنيها، إلى جانب رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% بدءا من يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور مع انطلاق العام المالي 2026/2027، على أن تظهر الزيادات فعليا في رواتب شهر يوليو 2026.

أما بالنسبة للمعاشات، فتعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على إقرار الزيادة السنوية وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على أن يتم الإعلان عن النسبة النهائية بعد الانتهاء من الدراسات الجارية خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن تعلن الحكومة خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل زيادة المعاشات، وهناك فئات تستفيد من الزيادة مرتين وهم: كل من بلغ السن القانوني "سن المعاش" في "يناير، فبراير، مارس، أبريل، يونيو، يوليو" 2026، وحصل على الزيادة التي تخص الحدين الأدنى والأقصى للمعاش سيحصل على أخرى في شهر يوليو المقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

