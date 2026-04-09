بعد التراجع.. النفط يعاود الارتفاع ويقفز بنحو 5% بسبب تجدد التوترات في لبنان

ارتفعت أسعار النفط بنحو خمسة بالمئة اليوم الخميس، حيث أثارت الشكوك المحيطة بوقف إطلاق النار الهش الذي يستمر لمدة أسبوعين في الشرق الأوسط، مخاوف من استمرار القيود على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي، في ظل تردد شركات الشحن في استئناف عبور ‌السفن.

وبحلول الساعة 1449 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.41 دولار، أو 4.7 بالمئة، إلى 99.14 دولار للبرميل، وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.57 دولار، أو ثمانية بالمئة، إلى 99.15 دولار للبرميل، وذلك وفقاً ل "رويترز".

وانخفض سعرا الخامين القياسيين إلى ما دون 100 دولار للبرميل في الجلسة الماضية وسجل خام غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض منذ أبريل 2020 وسط تفاؤل بأن تؤدي الهدنة إلى فتح المضيق.

غير أن إسرائيل قصفت المزيد من الأهداف في لبنان اليوم ⁠الخميس، مما يضع وقف إطلاق النار في مهب الريح بعد مقتل أكثر من 250 شخصا في أعنف هجمات تشنها إسرائيل على لبنان في الحرب ويهدد بتقويض الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في بوك فاينانشال "ستعوض العقود الآجلة للنفط بعض خسائر الأمس، إذ لا يزال مضيق هرمز يشهد حركة مرور ضئيلة للغاية، أقل بكثير مما توقعته السوق أمس".

وأضاف "بات اتفاق وقف إطلاق النار محل شك بسبب مواصلة إسرائيل قصف لبنان.. يتوجه نائب الرئيس الأمريكي فانس إلى الشرق الأوسط لمواصلة المحادثات".

ويربط مضيق هرمز إمدادات منتجي الخليج، مثل العراق والسعودية والكويت وقطر، بالأسواق العالمية، ويمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات ‌النفط.

ولم ⁠تتجاوز حركة الملاحة عبر مضيق هرمز 10 بالمئة من مستوياتها الطبيعية اليوم الخميس، رغم وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكدت طهران سيطرتها من خلال تحذير السفن بضرورة الالتزام بمياهها الإقليمية. وسجلت أسعار بعض أنواع النفط الخام مستويات قياسية جديدة اليوم، في ظل استمرار الأزمة وتلاشي المؤشرات على انحسارها.

وقالت شركات الشحن أمس الأربعاء ⁠إنها بحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن شروط وقف إطلاق النار قبل استئناف المرور عبر مضيق هرمز.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إيران نشرت خرائط لتوجيه السفن لتجنب الألغام في الممر المائي وحددت مسارات آمنة للعبور.

وأعلنت الكويت ⁠والبحرين والإمارات تعرضها لضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وفي الوقت نفسه، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط خلال الربع الثاني من عام 2026، متوقعا أن يبلغ سعر خام برنت 90 دولارا للبرميل، وسعر خام ⁠غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 دولارا للبرميل، وذلك في أعقاب وقف إطلاق النار.

وتوقع البنك سابقا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 99 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 91 دولارا للبرميل.