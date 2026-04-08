السمدوني: استمرار التهدئة قد يخفض أسعار النفط وتكاليف النقل تدريجيا

أكد عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بـغرفة القاهرة التجارية، أن إعلان الهدنة يمثل تطورًا إيجابيًا في توقيت بالغ الأهمية، إذ يتيح للأسواق العالمية فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب أولوياتها بعد فترة من التقلبات الحادة التي انعكست بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية خلال الفترة الماضية كانت المحرك الرئيسي لارتفاع تكاليف النقل البحري وأسعار التأمين والشحن، إلى جانب القفزات السريعة في أسعار النفط، الأمر الذي دفع الأسواق إلى التحرك بشكل استباقي عبر رفع الأسعار تحسبًا لتفاقم الأوضاع. وأضاف أن الأسواق عادة ما تتأثر سريعًا بالأزمات، بينما تحتاج عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية إلى قدر أكبر من الوقت والاستقرار المستدام.



وأشار السمدوني إلى أن الهدنة الحالية قد تسهم في تهدئة الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية، خاصة إذا استمرت لفترة كافية تسمح بإعادة تشغيل المسارات اللوجستية بكفاءة أعلى وتقليل الاعتماد على المسارات البديلة الأعلى تكلفة. كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة تراجعًا تدريجيًا في أسعار النفط، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على تكاليف النقل والشحن.

وشدد على أن مجتمع الأعمال يتعامل في الوقت الراهن بحذر في ظل استمرار حالة الترقب، إلا أن هناك فرصًا حقيقية لتحسين بيئة التجارة العالمية وخفض الضغوط التضخمية إذا استمرت حالة التهدئة، مؤكدًا أهمية استغلال هذه المرحلة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق المحلية والدولية.