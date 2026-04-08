دستة أهداف.. الأهلي يكتسح سيدات بيراميدز 12-0
ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش سيرة الصحابي سعيد بن زيد
برئاسة أبو العينين.. الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: وقف إطلاق النار يضع حدًا لمسار تصعيدي خطير وفوضى شاملة
الجامعة العربية تدين الهجمات على لبنان.. وتحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار
حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة
مقر خاتم الأنبياء: لسنا تهديداا لدول المنطقة.. ونوصي الحكومات والشعوب بأن تثق بإيران
شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الإشراف العام
اقتصاد

السمدوني: استمرار التهدئة قد يخفض أسعار النفط وتكاليف النقل تدريجيا

ولاء عبد الكريم

أكد عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بـغرفة القاهرة التجارية، أن إعلان الهدنة يمثل تطورًا إيجابيًا في توقيت بالغ الأهمية، إذ يتيح للأسواق العالمية فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب أولوياتها بعد فترة من التقلبات الحادة التي انعكست بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية خلال الفترة الماضية كانت المحرك الرئيسي لارتفاع تكاليف النقل البحري وأسعار التأمين والشحن، إلى جانب القفزات السريعة في أسعار النفط، الأمر الذي دفع الأسواق إلى التحرك بشكل استباقي عبر رفع الأسعار تحسبًا لتفاقم الأوضاع. وأضاف أن الأسواق عادة ما تتأثر سريعًا بالأزمات، بينما تحتاج عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية إلى قدر أكبر من الوقت والاستقرار المستدام.


وأشار السمدوني إلى أن الهدنة الحالية قد تسهم في تهدئة الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية، خاصة إذا استمرت لفترة كافية تسمح بإعادة تشغيل المسارات اللوجستية بكفاءة أعلى وتقليل الاعتماد على المسارات البديلة الأعلى تكلفة. كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة تراجعًا تدريجيًا في أسعار النفط، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على تكاليف النقل والشحن.

وشدد على أن مجتمع الأعمال يتعامل في الوقت الراهن بحذر في ظل استمرار حالة الترقب، إلا أن هناك فرصًا حقيقية لتحسين بيئة التجارة العالمية وخفض الضغوط التضخمية إذا استمرت حالة التهدئة، مؤكدًا أهمية استغلال هذه المرحلة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق المحلية والدولية.

النقل واللوجستيات سلاسل الإمداد اسعار النفط

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

ترامب

ترامب: الضربات الإسرائيلية على لبنان "غير مشمولة" في وقف إطلاق النار المؤقت

مجزرة بعلبك

مجزرة في بعلبك.. 20 شهيدًا و36 جريحًا جراء الغارات الإسرائيلية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية

بـ 4 صواريخ و42 مسيرة .. الكويت تعلن استهداف منشآت بترولية ومحطات كهربائية

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

