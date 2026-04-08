وزير الاستثمار: دفع الاستثمارات وتوسيع التجارة محور مباحثات مصرية بريطانية

بحث محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ودفع الاستثمارات المشتركة مع كريس براينت وزير الدولة لشؤون التجارة بوزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، وذلك خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، في إطار جهود دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة في القارة الأفريقية، من خلال بناء تحالفات مؤسسية وتفعيل أدوات تمويل الصادرات بما يدعم فرص التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وأوضح أن مصر تستهدف زيادة معدلات التبادل التجاري مع المملكة المتحدة وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لدى الجانبين، إلى جانب إزالة أي معوقات قد تؤثر على انسياب حركة التجارة، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وتحويل مذكرات التفاهم إلى مشروعات عملية تحقق مردودًا اقتصاديًا ملموسًا. كما أكد ترحيب مصر بالاستثمارات البريطانية، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، مع استعداد الوزارة لتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للشركات الراغبة في الاستثمار والتوسع داخل السوق المصري.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق البريطاني وزيادة الكميات المصدرة منها، بما يعكس تنافسية المنتجات المصرية ويدعم نمو الصادرات. كما لفت إلى أهمية الإعداد الجيد للفعاليات الاقتصادية المشتركة، وفي مقدمتها منتدى الأعمال المصري البريطاني، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية.

من جانبه، أكد وزير الدولة بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات الاستثمار والتجارة، مشيرًا إلى أهمية استكشاف فرص جديدة لدعم استثمارات الشركات البريطانية في السوق المصري بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأضاف أن المملكة المتحدة تولي اهتمامًا بتطوير آليات تمويل الصادرات، مع استعدادها لدعم الشركات الراغبة في التوسع داخل الأسواق الأفريقية من خلال التعاون مع شركاء إقليميين، بما يعزز فرص النمو المشترك ويعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.