دستة أهداف.. الأهلي يكتسح سيدات بيراميدز 12-0
ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش سيرة الصحابي سعيد بن زيد
برئاسة أبو العينين.. الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: وقف إطلاق النار يضع حدًا لمسار تصعيدي خطير وفوضى شاملة
الجامعة العربية تدين الهجمات على لبنان.. وتحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار
حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة
مقر خاتم الأنبياء: لسنا تهديداا لدول المنطقة.. ونوصي الحكومات والشعوب بأن تثق بإيران
شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
وزير الاستثمار: دفع الاستثمارات وتوسيع التجارة محور مباحثات مصرية بريطانية

ولاء عبد الكريم

بحث محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ودفع الاستثمارات المشتركة مع كريس براينت وزير الدولة لشؤون التجارة بوزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، وذلك خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، في إطار جهود دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
 

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة في القارة الأفريقية، من خلال بناء تحالفات مؤسسية وتفعيل أدوات تمويل الصادرات بما يدعم فرص التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وأوضح أن مصر تستهدف زيادة معدلات التبادل التجاري مع المملكة المتحدة وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لدى الجانبين، إلى جانب إزالة أي معوقات قد تؤثر على انسياب حركة التجارة، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وتحويل مذكرات التفاهم إلى مشروعات عملية تحقق مردودًا اقتصاديًا ملموسًا. كما أكد ترحيب مصر بالاستثمارات البريطانية، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، مع استعداد الوزارة لتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للشركات الراغبة في الاستثمار والتوسع داخل السوق المصري.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق البريطاني وزيادة الكميات المصدرة منها، بما يعكس تنافسية المنتجات المصرية ويدعم نمو الصادرات. كما لفت إلى أهمية الإعداد الجيد للفعاليات الاقتصادية المشتركة، وفي مقدمتها منتدى الأعمال المصري البريطاني، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية.

من جانبه، أكد وزير الدولة بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات الاستثمار والتجارة، مشيرًا إلى أهمية استكشاف فرص جديدة لدعم استثمارات الشركات البريطانية في السوق المصري بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأضاف أن المملكة المتحدة تولي اهتمامًا بتطوير آليات تمويل الصادرات، مع استعدادها لدعم الشركات الراغبة في التوسع داخل الأسواق الأفريقية من خلال التعاون مع شركاء إقليميين، بما يعزز فرص النمو المشترك ويعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

مؤتمر

موافقة جديدة على علاج حديث لمرضى المايلوما المتعددة في مصر

رانيا المشاط

اختيار رانيا المشاط مفوضًا في المبادرة العالمية "تحالف مستقبل التعاون الإنمائي"

حسين هريدي

دبلوماسيون: مصر بقيادة السيسي لعبت دورا حاسما للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار

بالصور

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

حكاية نرجس

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

ورق الغار

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

صورة ارشيفية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

