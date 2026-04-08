من القاهرة إلى أوغندا.. منتدى استثماري ضخم يدشن شراكات القرن الأفريقي

تنطلق فعاليات المنتدى الاستثماري «استثمر في أوغندا» يوم 13 أبريل 2026 في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأوغندا. ينظمه جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع سفارة أوغندا بالقاهرة، ويشارك فيه نحو 250 من كبار المستثمرين والتجار المصريين وأعضاء الجمعية، إلى جانب حضور رفيع المستوى من الجانبين يشمل وزير التجارة الأوغندي ومساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، ومسؤولي هيئة الاستثمار الأوغندية وغرف تجارة الطاقة والتجارة الدولية.

يتضمن برنامج المنتدى كلمات افتتاحية وجلسات نقاشية متخصصة، إلى جانب لقاءات ثنائية مكثفة بين رجال الأعمال، ويستعرض 15 مشروعًا استثماريًا مدروسًا وممولاً بالكامل في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية والصناعة والسياحة. ويهدف المنتدى إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار المصري في أوغندا، خاصة بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 139.1 مليون دولار خلال 2024، فيما تجاوزت الاستثمارات المصرية التراكمية 239 مليون دولار موزعة على نحو 25 شركة مصرية تعمل هناك.

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن المنتدى يمثل منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات، مشيرًا إلى أن انعقاده في هذا التوقيت يسلط الضوء على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين في ظل التحديات الإقليمية والدولية، ويعد نموذجًا ناجحًا للشراكة الجنوبية-الجنوبية.

ومن جانبه، أوضح سفير أوغندا بالقاهرة تشارلز أنجينا أن أوغندا تتمتع بمناخ استثماري جذاب واستقرار سياسي وأمني، إلى جانب موارد طبيعية وتشريعات محفزة للاستثمار الأجنبي. وأضاف أن المنتدى سيسهم في تعزيز الاستثمارات المصرية في الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والسياحة، ويعزز قدرة مصر على توسيع شراكاتها الاقتصادية في شرق أفريقيا. ويتطلع الجانبان إلى زيادة حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 500 مليون دولار سنويًا بحلول عام 2035، مع توقعات بتجاوز الاستثمارات المصرية التراكمية في أوغندا المليار دولار، بما يخلق عشرات آلاف فرص العمل ويعزز الاندماج الاقتصادي تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).