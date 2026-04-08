ترامب: نحن وإيران سنزيل جميع الغبار النووي المدفون
رئيس وزراء لبنان يبحث مع قائد «اليونيفيل» تنسيق إيصال المساعدات للقرى الحدودية في الجنوب
مصر تدين الاعتداءات على القنصلية الكويتية بالبصرة والمنشآت النفطية والمدنية في الخليج
وزير النقل العماني: لا يمكن فرض رسوم عبور بمضيق هرمز
عملة 2 جنيه الجديدة في مصر.. تطوير شامل للفكة دون إلغاء العملات الحالية
خطوة في الاتجاه الصحيح.. أبو الغيط يرحب باتفاق أمريكا وإيران على وقف إطلاق النار
شوبير يستطلع آراء 6 محكمين ويكشف اختلاف وجهات النظر
براءة الفنانة التركية هاندا أرتشيل من تعاطى المخدرات
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
جرام عيار 21 عند 7200 جنيه بعد صعود 2% مدفوعًا بهدنة إيران وأمريكا
الحرس الثوري: مستعدون لتسطير ملحمة أعظم إذا ارتكب العدو أي خطأ مرة أخرى
وزير الاستثمار: تعظيم العائد من الأصول لم يعد خيارًا بل ضرورة لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني
أخبار العالم

ارتفاع عقود الأسهم الأمريكية الآجلة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران
أ ش أ

ارتفعت عقود الأسهم الأمريكية الآجلة في تعاملات اليوم، الأربعاء، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وإيران عن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، ما أثار ارتياحا بين المستثمرين.

وسجلت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ارتفاعا بنحو 1,045 نقطة (2.23%)، بينما صعدت عقود S&P 500 بمقدار 162.25 نقطة (2.44%)، وارتفعت عقود ناسداك 100 بمقدار 771.25 نقطة (3.16%)، كما شهدت العقود الآجلة لمؤشر "راسل 2000" ارتفاعا بنحو 3.6%.

وقد أدى هذا الاتفاق إلى تراجع أسعار النفط بشكل حاد، حيث انخفضت أسعار الخام بنسبة 16% لتصل إلى حوالي 90 دولارا للبرميل، وسط توقعات بإمكانية استئناف إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يعد ممرا حيويا لنقل حوالي 20% من التجارة النفطية العالمية.

جاء هذا التطور بعد ساعات من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي سبق أن هدد خلاله باتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران إذا لم تفتح مضيق هرمز.

ورغم هذا الاتفاق، لا يزال الغموض يكتنف مصير المفاوضات المستقبلية، حيث يتساءل العديد من المستثمرين ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق دائم.

من جهة أخرى، تراجعت أسهم شركات الطاقة في السوق الأمريكية تماشيا مع انخفاض أسعار النفط، حيث خسرت أسهم شركات مثل إكسون موبيل وشيفرون وأوكسيدنتال بتروليوم ما بين 5% و7%.

في المقابل، شهدت أسهم شركات الطيران والرحلات البحرية مثل أمريكان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وكارنيفال ونورويجيان كروز لاين ارتفاعا ملحوظا.

ورغم حالة الارتياح الفورية التي عمت الأسواق، يظل المستثمرون في حالة ترقب لمعرفة ما إذا كان الاتفاق سيؤدي إلى حل دائم أم أنه مجرد هدنة مؤقتة.

المزيد