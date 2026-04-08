ارتفاع عقود الأسهم الأمريكية الآجلة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

ارتفعت عقود الأسهم الأمريكية الآجلة في تعاملات اليوم، الأربعاء، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وإيران عن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، ما أثار ارتياحا بين المستثمرين.

وسجلت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ارتفاعا بنحو 1,045 نقطة (2.23%)، بينما صعدت عقود S&P 500 بمقدار 162.25 نقطة (2.44%)، وارتفعت عقود ناسداك 100 بمقدار 771.25 نقطة (3.16%)، كما شهدت العقود الآجلة لمؤشر "راسل 2000" ارتفاعا بنحو 3.6%.

وقد أدى هذا الاتفاق إلى تراجع أسعار النفط بشكل حاد، حيث انخفضت أسعار الخام بنسبة 16% لتصل إلى حوالي 90 دولارا للبرميل، وسط توقعات بإمكانية استئناف إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يعد ممرا حيويا لنقل حوالي 20% من التجارة النفطية العالمية.

جاء هذا التطور بعد ساعات من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي سبق أن هدد خلاله باتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران إذا لم تفتح مضيق هرمز.

ورغم هذا الاتفاق، لا يزال الغموض يكتنف مصير المفاوضات المستقبلية، حيث يتساءل العديد من المستثمرين ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق دائم.

من جهة أخرى، تراجعت أسهم شركات الطاقة في السوق الأمريكية تماشيا مع انخفاض أسعار النفط، حيث خسرت أسهم شركات مثل إكسون موبيل وشيفرون وأوكسيدنتال بتروليوم ما بين 5% و7%.

في المقابل، شهدت أسهم شركات الطيران والرحلات البحرية مثل أمريكان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وكارنيفال ونورويجيان كروز لاين ارتفاعا ملحوظا.

ورغم حالة الارتياح الفورية التي عمت الأسواق، يظل المستثمرون في حالة ترقب لمعرفة ما إذا كان الاتفاق سيؤدي إلى حل دائم أم أنه مجرد هدنة مؤقتة.