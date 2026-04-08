سلامة الغذاء تعزز تعاونها الدولي باتفاق مع المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر

وقّعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بروتوكول تعاون مع المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات العلمية في مجالات سلامة الغذاء وتقييم المخاطر، بما يدعم تطوير المنظومة الرقابية وحماية صحة المستهلك في مصر.

ويُعد المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر وكالة علمية تابعة للوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث يقدم المشورة العلمية للحكومة الألمانية في مجالات سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك والمخاطر الكيميائية. وقد أُنشئ المعهد عام 2002، ويضطلع بدور محوري في تحديد المخاطر وتقييم المنتجات الغذائية والمواد الملامسة للأغذية، إضافة إلى تقديم التوصيات لصنّاع السياسات استنادًا إلى الأدلة العلمية.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تعزيز الشراكة الفنية والعلمية بين الجانبين في مجالات تقييم مخاطر سلامة الغذاء وإدارة المخاطر المرتبطة بالغذاء، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما يتضمن تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتنظيم زيارات فنية متبادلة بين الخبراء، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير الأنظمة الرقابية وفقًا لأحدث الممارسات الدولية.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجيتها للانفتاح على المؤسسات الدولية الرائدة، والاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجال تقييم المخاطر، بما يعزز تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر ويدعم ثقة المستهلك في المنتجات الغذائية.



من جانبهم، أعرب ممثلو المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر عن تطلعهم إلى بناء شراكة فعالة مع الهيئة، بما يسهم في تحقيق مستويات متقدمة من حماية صحة المستهلك، ويدعم الجهود المشتركة لمواجهة تحديات سلامة الغذاء على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعكس توقيع البروتوكول التزام الجانبين بتعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لتطبيق أفضل الممارسات العلمية في مجالي تقييم المخاطر وسلامة الغذاء، بما يضمن أعلى مستويات الحماية لصحة المواطنين.