بعد قرار وقف الحرب.. ارتفاع أسعار الذهب الفورية

ارتفع سعر الذهب عالمياً إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء مع إعادة الأسواق تقييم المخاطر على المدى ​القريب بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على ‌تعليق القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين، مما هدأ من مخاوف التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة.

ارتفاع سعر الذهب عالمياً



ووفقاً لرويترز أنه بحلول الساعة الثانية والربع بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.3 ​بالمئة إلى 4812.49 دولار للأوقية ، بعد ارتفاعه في وقت ​سابق من الجلسة بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى ⁠منذ 19 مارس .



وبذلك ارتفع مؤشر سعر الذهب بنحو 1.6% ليقترب سعر الذهب عالميا من 4812 دولاراً للأونصة اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، ليعزز من مكاسبه السابقة.

وتراجعت أسعار النفط، وهبط سعر الدولار الأمريكى مما كان له أكبر الأثر في زيادة سعر الذهب.

وأعلن ترامب في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه وافق على تعليق القصف، قبل أقل من ساعتين من المهلة التي حددها بنفسه لمحو حضارة إيران بالكامل.

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مهلة وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، كما وافقت إسرائيل وإيران على الهدنة.