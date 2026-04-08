القبض على 7 عناصر إجرامية أطلقوا النار لترهيب المواطنين بشبرا الخيمة
جامعة عين شمس تستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في زيارة تاريخية لقصر الزعفران
شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب
دون إنذارات مسبقة.. سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على بيروت
أنباء عن اغتيال شقيق الناطق السابق باسم حزب الله في صيدا
رئيس الوزراء اللبناني: الاحتلال يواصل الاعتداء على أحياء سكنية مكتظة
عدوان إسرائيلي على لبنان.. مئات الشهداء والجرحى والمستشفيات تستغيث
مصنع القطارات في بورسعيد يبدأ التشغيل الفعلي استعدادًا لإنتاج أول قطار محلي
ممدوح عباس يدعم نادي الزمالك بمبلغ ضخم
إشادة عالمية بصلاح.. كلوب يكشف سر تألق النجم المصري
باستثمارات 525 مليون دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع شراكة لإنشاء مصنع أسمدة بالعين السخنة
هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر تضرب شمال غرب مرسى مطروح
4 عوامل تمنح برشلونة الأفضلية أمام أتلتيكو مدريد.. هل يحسمها فليك مبكرًا؟

يترقب عشاق الكرة الأوروبية مواجهة من العيار الثقيل حين يستضيف برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025–2026 في مباراة تحمل طابعًا خاصًا ليس فقط لكونها قمة إسبانية خالصة بل لأنها قد ترسم ملامح المتأهل قبل موقعة الإياب.

ورغم تقارب المستوى بين الفريقين هذا الموسم إلا أن المؤشرات الفنية والمعنوية تميل بشكل واضح لصالح برشلونة الذي يدخل اللقاء بأفضلية نسبية تجعله الأقرب لحسم موقعة الذهاب استنادًا إلى عدة عوامل حاسمة.

تفوق نفسي واضح

أحد أبرز العوامل التي تصب في مصلحة برشلونة هو التفوق المباشر في المواجهات الأخيرة حيث نجح الفريق الكتالوني في فرض سيطرته على مواجهات الدوري هذا الموسم وكان آخرها الانتصار على ملعب أتلتيكو بنتيجة 2-1.

هذا التفوق لا يمنح الفريق نقاطًا فقط بل يخلق حالة من الثقة لدى اللاعبين ويضع ضغطًا نفسيًا إضافيًا على المنافس خاصة أن تكرار المواجهات خلال موسم واحد يجعل كل فريق مكشوفًا تكتيكيًا أمام الآخر.

ورغم أن أتلتيكو نجح في الرد عبر بطولة الكأس إلا أن برشلونة يبدو أكثر ثباتًا في المباريات الكبرى مؤخرًا وهو ما يعزز فرصه في فرض إيقاعه من البداية.

لامين يامال.. سلاح غير تقليدي

يملك برشلونة ورقة رابحة تتمثل في تألق النجم الشاب لامين يامال الذي تحول إلى عنصر حاسم في تشكيلة الفريق خلال الفترة الأخيرة.

يامال لا يقدم فقط لمحات فنية بل أصبح لاعبًا مؤثرًا في النتيجة سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف إلى جانب قدرته على خلق الفارق في المساحات الضيقة وهو ما يمثل كابوسًا لأي دفاع منظم مثل أتلتيكو مدريد.

وجود لاعب بهذه الجرأة والموهبة يمنح برشلونة تنوعًا هجوميًا ويجعل من الصعب على فريق دييجو سيميوني السيطرة على كل مفاتيح اللعب.

توازن دفاعي 

إذا كان برشلونة قد عانى في بداية الموسم من مشاكل دفاعية واضحة فإن الوضع تغير بشكل كبير تحت قيادة المدرب هانزي فليك الذي نجح في إعادة الانضباط للخط الخلفي.

الفريق أصبح أكثر صلابة وتنظيمًا مع تقليل الأخطاء الفردية التي كانت تكلفه الكثير وهو ما ظهر جليًا في المباريات الأخيرة خاصة أمام نفس المنافس.

هذا التوازن بين الدفاع والهجوم يمنح برشلونة أفضلية كبيرة في المباريات الإقصائية حيث تلعب التفاصيل الصغيرة دورًا حاسمًا في تحديد الفائز.

عامل الأرض والجمهور

إقامة المباراة على ملعب برشلونة تمثل ميزة إضافية حيث يسعى الفريق لاستغلال الدعم الجماهيري لتحقيق نتيجة مريحة قبل لقاء الإياب.

وفي المباريات الكبرى يلعب هذا العامل دورًا مهمًا في زيادة الضغط على المنافس خاصة أمام فريق مثل أتلتيكو الذي يعتمد على التنظيم الدفاعي وقد يتأثر بالأجواء الجماهيرية.

فليك ضد سيميوني.. صراع فلسفتين

المواجهة تحمل أيضًا طابعًا تكتيكيًا مثيرًا بين مدرستين مختلفتين الأولى يقودها هانزي فليك وتعتمد على الضغط العالي والاستحواذ والثانية بقيادة دييجو سيميوني وتقوم على الانضباط الدفاعي والهجمات المرتدة.

وفي مثل هذه المواجهات غالبًا ما تميل الكفة للفريق الأكثر قدرة على فرض أسلوبه وهو ما نجح فيه برشلونة مؤخرًا خاصة مع تطور الأداء الجماعي للفريق.

هل يحسمها برشلونة مبكرًا؟

رغم كل هذه العوامل تبقى مباريات دوري أبطال أوروبا مفتوحة على جميع الاحتمالات خاصة أمام فريق بحجم أتلتيكو مدريد الذي يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع هذا النوع من المواجهات.

لكن المؤكد أن برشلونة يدخل اللقاء بأفضلية واضحة سواء من حيث الحالة الفنية أو المعنوية ما يجعله الأقرب لتحقيق نتيجة إيجابية وربما وضع قدم في نصف النهائي قبل موقعة الإياب.

طريقة عمل الفتة المصرية باللحمة بتكات المطاعم بخطوات سهلة وطعم أصلي في البيت

الفتة المصرية

