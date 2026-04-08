قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيتكو مدريد في قمة دوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة ، قائمته المستدعاه لمواجهة أتليتكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف فريق برشلونة منافسه أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “الكامب نو” .
ويغيب عن قائمة برشلونة كلا من رافينيا وفرينكي دي يونج للإصابة خلال مباراة أتليتكو مدريد.
قائمة برشلونة لمباراة أتلتيكو مدريد
حراسة المرمى: خوان جارسيا - تشيزني- كوشين.
خط الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتين - جول كوندي - إريك جارسيا - كورتيس - تشافي إسبارت.
خط الوسط: جافي - بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - تومي.
خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - ماركوس راشفورد - روني بردغجي.