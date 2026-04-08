صراع أمريكا وإيران.. ماذا بعد وقف إطلاق النار؟

بعد شهر ونصف من التصعيد العسكري غير المسبوق في الشرق الأوسط، توصّلت الولايات المتحدة وإيران، فجر الأربعاء، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها دونالد ترامب، والذي كان قد توعّد بتصعيد غير مسبوق قد يصل إلى "محو حضارة بأكملها".

ورغم أن هذا التهديد أثار جدلاً واسعًا وتحذيرات من اعتباره جريمة حرب حال تنفيذه، فإن التوصل إلى الهدنة في اللحظات الأخيرة حال دون انزلاق المنطقة إلى سيناريو أكثر خطورة.

ومع ذلك، لا تزال الفجوة بين واشنطن وطهران كبيرة، إذ يسعى كل طرف إلى تصوير الاتفاق كأنه انتصار سياسي واستراتيجي له.

خلفية الصراع وتداعياته الإقليمية والدولية

جاء هذا الاتفاق بعد أسابيع من المواجهات المباشرة وغير المباشرة التي قلبت موازين المنطقة، وأثّرت بشكل واضح على استقرار الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية. فقد أدى التصعيد إلى اضطرابات حادة في أسواق النفط، خاصة مع تهديد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

كما تصاعدت المخاوف الدولية من اتساع رقعة الحرب لتشمل أطرافًا إقليمية أخرى، في ظل تورط غير مباشر لقوى مختلفة، ما دفع إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للوصول إلى هدنة مؤقتة تمهّد لاتفاق دائم.

بنود اتفاق وقف إطلاق النار

بحسب ما كشفه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فإن واشنطن وافقت على "الإطار العام" للمقترح الإيراني المكون من 10 نقاط كأساس للتفاوض، فيما تدرس طهران بدورها مقترحًا أمريكيًا يتضمن 15 نقطة.

ورغم عدم نشر التفاصيل الكاملة للخطة الأمريكية، فإنها تشمل بنودًا رئيسية، من بينها: التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب، وفرض قيود على القدرات الدفاعية، ووقف دعم الجماعات المسلحة في المنطقة، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز.

كما أشارت مصادر إلى احتمال تضمين بند يتعلق بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

في المقابل، تتضمن الخطة الإيرانية تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، ووقف الهجمات ضد إيران وحلفائها، وانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، ورفع العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، إضافة إلى تعويضات عن الأضرار، وضمانات دولية ملزمة لأي اتفاق نهائي. كما تتضمن إشارة إلى الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم.

بين المرونة والتصعيد

أكدت طهران، على لسان عراقجي، أن وقف العمليات العسكرية مرهون بوقف الهجمات عليها، مشيرة إلى استعدادها لتأمين الملاحة في مضيق هرمز خلال فترة الهدنة. كما أفادت تقارير بأن إيران وسلطنة عُمان قد تفرضان رسوم عبور على السفن خلال هذه الفترة لتمويل جهود إعادة الإعمار.

في المقابل، تبنى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لهجة أكثر تشددًا، معتبرًا أن وقف إطلاق النار يمثل "هزيمة دائمة" للولايات المتحدة، محذرًا من الرد بقوة على أي خرق للاتفاق.

هدنة مشروطة ومفاوضات مرتقبة

أعلن ترامب الاتفاق عبر منصاته الرسمية، مؤكدًا أن الهدنة مشروطة بإعادة فتح مضيق هرمز، واصفًا الاتفاق بأنه "نصر كامل". كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستشارك في تنظيم الملاحة بالمضيق، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مفاوضات مكثفة قد تُعقد في باكستان.

وفي السياق ذاته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستلتزم بوقف إطلاق النار وتعلق ضرباتها ضد إيران، مع استمرار الجدل حول ما إذا كان لبنان مشمولًا في الاتفاق أم لا، في ظل تضارب التصريحات بين الأطراف المختلفة.

اختبار حقيقي للسلام أم هدنة مؤقتة؟

يمثل وقف إطلاق النار الحالي نقطة انطلاق لمفاوضات أكثر تعقيدًا، حيث لا تزال القضايا الجوهرية عالقة بين الطرفين، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني، والدور الإقليمي لطهران، والعقوبات الاقتصادية.

ومع استمرار التوترات، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح هذه الهدنة في التحول إلى اتفاق سلام دائم، أم أنها مجرد استراحة مؤقتة قبل جولة جديدة من التصعيد؟ الإجابة ستتضح خلال الأسبوعين المقبلين، التي ستحدد بشكل كبير مستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط.