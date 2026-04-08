اقتصاد

بعد ارتفاع كبير أمس .. أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8-4-2026

سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

صعدت أسعار الذهب في مصر أمس الثلاثاء، إذ سجل عيار 21 الأكثر شيوعا الآن 7235جنيهًا مقارنة 7140 جنيهًا مستهل التعاملات بزيادة 95 جنيهًا في الجرام.

يرصد موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 أبريل  2026

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8270 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو  8190 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7235 جنيهًا.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7165 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6200  جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6140 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4825 جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4775 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 57.880 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي57.320 ألف جنيه. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 257180 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 254695 جنيهًا.

 سعر الدولار في الصاغة 

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 54.76 جنيه مقابل 54.70 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4815 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

