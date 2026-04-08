فيديو يثير الجدل.. وجبة للفراخ يعتقدون أنها تزيد البيض والحقيقة صادمة

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فيديو يثير الجدل..«كارثة في بيوت المصريين».. وجبة للفراخ يعتقدون أنها تزيد البيض والحقيقة صادمة
أسماء عبد الحفيظ

في ظل أسعار البيض فى الوقت الحالى وزيادة اهتمام المواطنين بتربية الفراخ البلدي في المنازل، انتشرت خلال الفترة الأخيرة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وجود وجبة سحرية قادرة على زيادة إنتاج البيض وتنشيط ما يُعرف بـ عنقود البيض لدى الدجاج، مع التأكيد على أن هذه الوصفة تحمي الطيور من الفيروسات والميكروبات.

وتعتمد هذه الوصفات المتداولة على تقديم خليط من الحبوب الطبيعية مضافًا إليه الثوم والفلفل الحار، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين المربين حول مدى صحة هذه المعلومات، وهل يمكن بالفعل الاعتماد على هذه الوجبة لزيادة الإنتاج وتحسين صحة الفراخ البلدي.

ما حقيقة الوجبة السحرية لزيادة البيض؟

بحسب متخصصين في تربية الدواجن، لا توجد وجبة واحدة يمكنها وحدها تحقيق زيادة كبيرة ومضمونة في إنتاج البيض، مؤكدين أن العملية تعتمد على مجموعة متكاملة من العوامل، في مقدمتها التغذية المتوازنة والرعاية الصحية الجيدة.

وأشاروا إلى أن بعض المكونات الطبيعية مثل الذرة والصويا والردة تُعد عناصر أساسية في تغذية الدواجن، حيث تمدها بالطاقة والبروتين اللازمين لتكوين البيض، بينما يلعب الكالسيوم دورًا مهمًا في تقوية قشرة البيض وتحسين جودته.

الفلفل الحار مفيد أم مبالغ فيه بالنسبة للفراخ؟

الفلفل الحار من الإضافات التي يستخدمها بعض المربين ضمن الخلطات الغذائية، ويرجع ذلك لاحتوائه على مركبات قد تساعد في تحسين الشهية وتقليل نمو بعض البكتيريا.

لكن خبراء التغذية الحيوانية يؤكدون أن تأثير الفلفل الحار يظل محدودًا، ولا يمكن اعتباره مطهرًا قويًا أو وسيلة فعالة لمنع الأمراض كما يتم الترويج له، خاصة أن الفيروسات التي تصيب الدواجن تحتاج إلى برامج تحصين وتطعيم منتظمة، وليس مجرد إضافات غذائية.

هل تنشّط هذه الوجبة من الفلفل الحار عنقود البيض؟

مصطلح عنقود البيض يُستخدم شعبيًا للإشارة إلى الجهاز التناسلي في الدجاجة، وتحديدًا المبيض المسؤول عن إنتاج البيض.

ورغم ما يتم تداوله، لا توجد أدلة علمية تؤكد أن إضافة الفلفل الحار أو الثوم إلى غذاء الفراخ يؤدي إلى “تنشيط المبيض بنسبة 100%”، حيث يعتمد إنتاج البيض على عوامل متعددة، منها عمر الدجاجة، والسلالة، ومدة التعرض للإضاءة، بالإضافة إلى الحالة الصحية العامة.

كيف يمكن زيادة إنتاج البيض بشكل فعلي؟

يوضح المتخصصون أن تحسين إنتاج البيض يتطلب اتباع نظام متكامل يشمل:

  • توفير علف متوازن يحتوي على البروتين والطاقة
  • إضافة مصادر الكالسيوم بشكل منتظم
  • الحفاظ على نظافة مكان التربية
  • توفير تهوية جيدة وتقليل التوتر
  • الالتزام ببرامج التحصين ضد الأمراض

كما تلعب الإضاءة دورًا مهمًا، حيث تحتاج الدواجن البيّاضة إلى عدد ساعات كافٍ من الضوء يوميًا لتحفيز إنتاج البيض.

الحماية من الأمراض ليست في وجبة واحدة

على عكس ما يتم تداوله، لا يمكن الاعتماد على وصفة غذائية واحدة لحماية الفراخ من الفيروسات أو الميكروبات، إذ تعتمد الوقاية بشكل أساسي على النظافة والتطعيمات الدورية والمتابعة البيطرية المستمرة.

ويحذر الخبراء من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المنتشرة على مواقع التواصل، مؤكدين أن بعض هذه النصائح قد تؤدي إلى نتائج عكسية إذا تم تطبيقها بشكل خاطئ.

