ارتفاع سعر الفراخ البيضاء .. تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 تحركات جديدة وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن، حيث ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء واستقرت أسعار الفراخ البلدي عند مستوياتها الأخيرة مع تسجيل تباين طفيف في بعض الأنواع داخل الأسواق.

وتشهد أسعار الدواجن خلال هذه الفترة استقرار نسبي بسبب زيادة المعروض وتراجع الطلب.



ووفقاً لآخر تحديث في بورصة الدواجن فقد جاءت أسعار الدواجن اليوم كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء

تراوحت أسعار الفراخ البيضاء في المزارع ما بين 80 إلى 81 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت في الأسواق للمستهلك ما بين 84 إلى 94 جنيهًا حسب المنطقة

أسعار الفراخ الساسو

استقرت أسعار الفراخ الساسو في المزارع ما بين 102 إلى 103 جنيهات للكيلو، فيما تراوحت أسعارها في الأسواق للمستهلك ما بين 106 إلى 116 جنيهًا

أسعار الفراخ البلدي

تراوحت أسعار الفراخ البلدي في الأسواق ما بين 110 إلى 130 جنيهًا للكيلو، مع استقرار ملحوظ في الأسعار خلال التعاملات

أسعار الفراخ الأمهات

سجلت أسعار الفراخ الأمهات نحو 66 إلى 67 جنيهًا للكيلو داخل المزارع

أسعار البانيه

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم ما بين 200 إلى 220 جنيهًا وفقًا لاختلاف المناطق السكنية

أسعار البيض

سجلت كرتونة البيض الأبيض ما بين 103 إلى 107 جنيهات

فيما تراوحت كرتونة البيض الأحمر ما بين 109 إلى 112 جنيهًا

وسجل البيض البلدي ما بين 115 إلى 120 جنيهًا للكرتونة.