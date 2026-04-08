مُخصّصة للسيدات .. أول سيارات «باربي ديفندر» باللون البينك | اعرف مواصفاتها

عزة عاطف

شهد مزاد "برينج أيه ترايلر" مؤخرًا ظهورًا استثنائيًا لسيارة لاند روفر ديفندر 90 موديل 1999، والتي خضعت لعملية تحول جذري لتكتسي باللون الوردي الصارخ المستوحى من عالم "باربي". 

هذه النسخة الفريدة من نوعها (One-of-One) تم طرحها في المزاد بدون سعر احتياطي (No Reserve)، مما أثار حماس هواة التميز والمقتنيات غير التقليدية في سوق السيارات المخصصة لعام 2026.

تصميم خارجي وردي بتفاصيل كلاسيكية

قامت شركة "Epic Auto Restorations" المتخصصة في تجديد السيارات الكلاسيكية ببناء هذه التحفة الفنية، حيث تم طلاء الهيكل بالكامل باللون الوردي (Hot Pink) مع سقف أبيض ناصع لخلق تباين بصري جذاب. 

وبالرغم من المظهر "الناعم"، حافظت السيارة على هوية ديفندر الخشنة من خلال الإطارات الضخمة المخصصة للطرق الوعرة والرفارف العريضة، مما يجعلها تبدو كأنها "لعبة باربي" حقيقية قادرة على اقتحام أصعب التضاريس. 

أداء ميكانيكي موثوق بمحرك ديزل TDI

تحت الغطاء الوردي، لم تفرط السيارة في قوتها الميدانية؛ حيث لا تزال تعتمد على محرك لاند روفر الشهير TDI سعة 2.5 لتر الذي يعمل بالديزل، وهو محرك معروف باعتماديته العالية وعزم دورانه القوي. 

ويقترن المحرك بناقل حركة يدوي من 5 سرعات ونظام دفع رباعي كامل، مما يضمن أن هذه النسخة ليست مجرد عرض بصري، بل هي وحش دفع رباعي حقيقي يمكنه تسلق الصخور وعبور الأنهار بكل سهولة.

مقصورة داخلية مخصصة بالكامل

من الداخل، استمر طابع "باربي" في الهيمنة على المشهد؛ حيث تم تنجيد المقاعد بجلد فاخر يمزج بين الأبيض والوردي، مع تطريزات مخصصة وشاشات رقمية حديثة تضفي لمسة من رفاهية عام 2026. 

وتم تزويد الكابينة بنظام صوتي متطور وتكييف هواء محدث، لضمان رحلة مريحة وممتعة سواء في شوارع المدينة المزدحمة أو أثناء المغامرات الصحراوية البعيدة.

يعد عرض هذه السيارة "بدون سعر احتياطي" مخاطرةً محسوبةً من البائع، حيث يختبر مدى تقدير المشترين للابتكار الفردي بعيدًا عن التصميمات التقليدية. 

ويرى خبراء المزاج أن هذه الـ "ديفندر" تمثل تقاطعًا مثيرًا بين ثقافة السيارات الكلاسيكية والتريندات العالمية، مما قد يدفع سعرها النهائي إلى أرقام غير متوقعة نتيجة التنافس بين جامعي السيارات الذين يبحثون عن قطع نادرة لا تتكرر.

تثبت هذه السيارة أن منصة ديفندر لا تزال الأكثر مرونة في عالم التعديل؛ فبينما يفضل البعض الطابع العسكري الجاد، يختار آخرون ألوانًا تعبر عن شخصيتهم المرحة. 

إن تحويل سيارة دفع رباعي أيقونية إلى "أيقونة وردية" يفتح الباب أمام جيل جديد من الملاك والمصممين لإعادة تعريف معنى "القوة والجمال" في سيارة واحدة قادرة على قهر المستحيل. 

لوك كاجوال.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار بظهورها

