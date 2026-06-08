تنظيم الاتصالات: اعتماد 45 شركة للأمن السيبراني يعزز موثوقية السوق في مصر

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن منح الاعتماد لـ45 شركة متخصصة في خدمات الأمن السيبراني جاء بعد إعداد منظومة تنظيمية متكاملة وليست مجرد خطوة إدارية.

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الجهاز سبق ذلك بسلسلة من ورش العمل ودراسة شاملة للشركات العاملة في المجال، بهدف وضع معايير فنية ومهنية دقيقة تضمن جودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن الشركات التي حصلت على الاعتماد أثبتت التزامها بالمعايير الدولية وقدرتها على تقديم خدمات موثوقة لكل من القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق الأمن السيبراني محليًا.

الالتزام المستمر بالمعايير

وأضاف أن الجهاز يواصل متابعة أداء الشركات بشكل دوري للتأكد من الالتزام المستمر بالمعايير وتحقيق أعلى مستويات الحماية للمؤسسات.