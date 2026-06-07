قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الامتحان لطلاب الثانوية الأزهرية .. يُلهمهم الصواب ويرزقهم التوفيق
محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش حلوان.. اليوم
تحذير مهم لأصحاب الشقق المُغلقة بشأن عداد الكهرباء
واشنطن تدرس الإفراج عن أصول إيرانية مُجمّدة لدعم إعادة الإعمار بدول الخليج
تعادل مُثير بين مصر والبرازيل بعد نصف ساعة من المواجهة الودية
مصطفى زيكو يُعيد الفراعنة إلى المباراة بهدف التعادل أمام البرازيل
على طريقة «أم اللمبي».. ضبط سيدة لقنت نجلها إجابات الامتحان من بلكونة خلفية للجنة بالدقهلية
هاني حتحوت: حسين الشحات يقترب من الرحيل عن الأهلي
البرازيل تتقدم مبكرًا على مصر بهدف جيماريش في الودية التحضيرية للمونديال
أخبار الوادي الجديد: المحافظ تتابع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وسير امتحانات الدبلومات الفنية
منافس مصر .. نيوزيلندا تخسر بهدف أمام إنجلترا وديًا استعدادًا لكأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أنظمة الاتصالات تأثرت.. ماذا ينتظر العالم بعد النشاط الشمسي الأخير؟

الشفق القطبي
الشفق القطبي
أحمد أيمن

يترقب عشاق الفلك حول العالم ظهور واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية سحرًا وإبهارًا خلال الساعات المقبلة، بعدما أدت سلسلة من التوهجات الشمسية القوية إلى زيادة فرص مشاهدة الشفق القطبي، المعروف أيضًا باسم "الأضواء الشمالية"، في عدد من المناطق الواقعة شمال الكرة الأرضية.

وجاءت هذه التوقعات عقب رصد العلماء نشاطًا شمسيًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث سجلت المراصد الفلكية عدة توهجات قوية على سطح الشمس. 

ما تأثير النشاط الشمسي؟

أسهمت هذه الانفجارات الشمسية في إطلاق كميات كبيرة من الجسيمات المشحونة نحو الفضاء، ما تسبب في اضطرابات محدودة ببعض أنظمة الاتصالات اللاسلكية، لكنه في الوقت نفسه رفع احتمالات ظهور الشفق القطبي بدرجة أكثر وضوحًا من المعتاد.

وأوضح خبراء الأرصاد والطقس الفضائي، أن التأثيرات الناتجة عن هذا النشاط الشمسي قد تؤدي إلى عاصفة جيومغناطيسية تسمح بمشاهدة الأضواء الشمالية في مناطق واسعة من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، مع إمكانية رصدها بدرجات متفاوتة في أجزاء من شمال إنجلترا. 

كما أشاروا إلى أن فرص الرؤية قد تستمر لساعات طويلة خلال المساء، وربما تمتد إلى اليوم التالي إذا استمرت العاصفة المغناطيسية في التأثير على الغلاف الجوي للأرض.

في الوقت ذاته، أصدرت الجهات المختصة بمراقبة الطقس الفضائي تحذيرات من التأثيرات المحتملة للعاصفة الشمسية الحالية، مشيرة إلى إمكانية حدوث اضطرابات مؤقتة في بعض شبكات الاتصالات وأنظمة الملاحة والأقمار الصناعية، إضافة إلى احتمالات محدودة للتأثير على شبكات الطاقة الكهربائية في بعض المناطق.

ما هو الشفق القطبي؟

يُعد الشفق القطبي من أجمل الظواهر الفلكية التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، إذ يتكون عندما تصطدم الجسيمات القادمة من الشمس بالمجال المغناطيسي للأرض، ثم تتفاعل مع الغازات الموجودة في طبقات الغلاف الجوي العليا. 

وينتج عن هذا التفاعل ظهور أشرطة وأمواج ضوئية متحركة بألوان متنوعة، أبرزها الأخضر والأحمر والبنفسجي، لترسم لوحات طبيعية مبهرة في السماء.

أما بالنسبة لأفضل مواقع المشاهدة، فينصح الخبراء بالتوجه إلى المناطق الشمالية البعيدة عن التلوث الضوئي، مثل المرتفعات الاسكتلندية وجزر أوركني وشتلاند وأجزاء من أيرلندا الشمالية، مع اختيار أماكن مفتوحة ومظلمة بعيدًا عن أضواء المدن. كما يُفضل مراقبة السماء بعد غروب الشمس مباشرة لزيادة فرص مشاهدة الظاهرة والتقاط صور مميزة لها.

ويأتي هذا الحدث في ظل تصاعد النشاط الشمسي خلال الدورة الحالية للشمس، وهو ما يزيد من احتمالات ظهور الشفق القطبي في مناطق أبعد جنوبًا من المعتاد، في مشهد نادر ينتظره هواة الفلك والمصورون حول العالم بشغف كبير.

العاصفة الشمسية النشاط الشمسي تأثير العاصفة الشمسية الشفق القطبي تفاصيل ظاهرة الشفق القطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

بطاقة التموين

الفراخ بدل العيش.. مفاجآت سارة للمواطنين في منظومة التموين الجديدة

أسعار الذهب

1200 جنيه.. خسائر حادة تضرب سعر الذهب عيار 21 في مصر

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

اسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

منتخب مصر

الليلة .. موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات المجانية

أسعار الدواجن

حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات.. اتحاد منتجى الدواجن يكشف مفاجأة صادمة

ترشيحاتنا

قرعة البطولة العربية السادسة لرواد التنس الأرضي

مواجهات قوية .. قرعة البطولة العربية السادسة لرواد التنس في شرم الشيخ

هاني أبو ريدة

هاني أبوريدة يشيد بتجربة منتخب مصر للشباب أمام روسيا

منتخب مصر للشباب

منتخب مصر للشباب يتفوق على نظيره الروسي 3 - 1 ودياً

بالصور

فستان لافت .. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

منصة القاهرة للأفلام تفتح باب التقديم للدورة الثانية

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

صحة الشرقية تنفذ 123 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لوك جديد| إيناس عز الدين تخطف الأنظار بفستان أصفر.. صور

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

فيديو

الشهيد عقيد أح حازم إبراهيم حامد

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد