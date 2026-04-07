سعر سبيكة 10 جرام .. أسعار السبائك الذهب عيار24

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الذهب اليوم بشكل لحظي، حيث يتذبذب سعر الذهب مابين انخفاض وارتفاع بشكل شبه يومي، ويهتم الجميع بمعرفة أسعار السبائك الذهب يومياً باعتبارها أكثر وسيلة آمنة لـ استثمار الذهب لكل من يرغب في حفظ مبلغ مالي على هيئة ذهب، ليلجأ الجميع لشراء سبيكة وزن 5 جرام أو سبيكة وزن 10 جرام، حيث تعد السبائك الأكثر طلباً في محلات الصاغة نظراً لاختلاف أوزانها التي تبدأ من ربع جرام، وجميعها من عيار 24.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار السبائك الذهب اليوم الثلاثاء، وسعر سبيكة 5 جرام ، وسعر سبيكة 10 جرام ؛ باعتبارهما الأكثر تداولاً.



سعر سبيكة 0.25 جرام: 2،230.79 جنيه

سعر سبيكة 0.5 جرام: 4،286.59 جنيه

سعر سبيكة 1 جرام: 8،373.18 جنيه

سعر سبيكة 2.5 جرام: 20،807.90 جنيه

سعر سبيكة 5 جرام : 41،500.90 جنيه

سعر سبيكة 10 جرام : 82،981.80 جنيه

سعر سبيكة 250 جرام: 2،067،790 جنيه

سعر سبيكة 500 جرام: 4،135،090 جنيه

سعر سبيكة 1000 جرام: 8،268،180 جنيه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 24

بيع: 8171 جنيه — شراء: 8125 جنيه



سعر الذهب عيار 21:

بيع: 7149 جنيه — شراء: 7109 جنيه



سعر الذهب عيار 18

بيع: 6128 جنيه — شراء: 6093 جنيه



سعر الذهب عيار 14:

بيع: 4766 جنيه — شراء: 4739 جنيه



سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سجل الجنيه الذهب اليوم في مصر 57197 جنيه، وهو يزم 8 جرام من عيار 21 .

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 254515 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 252025 جنيهًا.

ارتفاع الذهب عالمياً اليوم

ارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم بشكل ملحوظ بنسبة حوالي 1% لتصل إلى 4693 دولارًا للأونصة، في خطوة قال خبراء ماليون إنها تعكس مخاوف المستثمرين من استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي في الأسواق العالمية.

ارتفاع الذهب بسبب الدولار

وأظهر بيانات التداول أن ارتفاع المعدن الثمين جاء في ظل ضعف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، مما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين. كما ساهمت بيانات الأسواق المالية في زيادة الطلب على الأصول الآمنة، وسط توقعات متزايدة بأن تبقي البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

يعد ذلك الارتفاع في أسعار الذهب جزءًا من تحركات أوسع في الأسواق العالمية شهدت تقلبات في العملات والسندات، إذ سجل الدولار الأمريكي انخفاضًا مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل المعادن الثمينة أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يسعون إلى التحوط ضد المخاطر.

وتزامن هذا مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية في عدة دول، مما يعكس مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة.

الاضطرابات الجيوسياسية

وأظهرت البيانات أن المعدن الأصفر يحافظ على مكاسبه رغم ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، إذ يلجأ العديد من المستثمرين إلى الذهب كأداة للتحوط في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، خاصة النزاعات في الشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة على الأسواق المالية والسلع الأساسية.

ورغم أن الأسعار سجلت بعض التراجع في الجلسات السابقة بسبب صعود الدولار، إلا أن الذهب أظهر تعافيًا قويًا خلال الجلسة الحالية.

ويعتبر الذهب عادة أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية في الفترات التي تتسم بالتوترات السياسية أو الاقتصادية، إذ تميل الأموال إلى التوجه نحوه باعتباره مأمنًا في الأوقات المضطربة. ومع وصول السعر إلى هذا المستوى الجديد، يبدي المستثمرون اهتمامًا متزايدًا بمتابعة تحركات المعدن خلال الأسابيع المقبلة، في ظل توقعات بأن يستمر في الاحتفاظ بقدر من الدعم إذا تواصلت عوامل عدم اليقين في الأسواق العالمية.