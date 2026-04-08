الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
أخبار العالم

مجلس الأمن القومي الإيراني: حققنا نصرًا عظيمًا وأجبرنا واشنطن على قبول مقترحنا

ترامب وإيران
ناصر السيد

أكد مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الأربعاء في بيان عاجل أن طهران أجبرت واشنطن على قبل مقترح وقف الحرب.

وأوضح مجلس الأمن القومي الإيراني، أنه تقرّر عقد مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب، مؤكدًا أن إيران حققت نصرًا عظيمًا وأجبرت الولايات المتحدة على قبول مقترحنا المكون من 10 نقاط.

وقال إن الاتفاق ينص على المرور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية، و على ضرورة إنهاء الحرب ضد جميع عناصر محور المقاومة، إلى جانب انسحاب القوات الأمريكية من جميع القواعد في المنطقة.

وأشار إلى أنه ينص أيضًا على دفع كامل التعويضات لإيرانرفع كل العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

كشف مصدرين مطلعين لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، يوم الأربعاء أنه من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق لإنهاء الحرب في إسلام أباد يوم الجمعة.

وأضافت "أكسيوس" أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد أن تفتح إيران مضيق هرمز.

وقال مجلس الأمن القومي الإيراني، يوم الأربعاء إنه تقرر عقد مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب.

وأفادت وكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية، أن "التوصل لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين إيران والعدو الأمريكي الصهيوني وفق شروط خاصة"، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل دقيقة أكثر حول وقف إطلاق النار من قبل إيران.

وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على شروط إيران لإنهاء الحرب.

وأعلن ترامب، اليوم الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب ضد إيران لمدة أسبوعين، على أن يفتح مضيق هرمز بشكل فوري.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "أوافق على تعليق قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين، ووقف الحرب أسبوعين والفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز".

