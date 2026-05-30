بكين: الصين والاتحاد الأوروبي يناقشان إنشاء آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، أن الصين والاتحاد الأوروبي يناقشان إنشاء آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار، وسيعقدان حوارا ذا صلة بهذا الشأن.

وقال متحدث باسم الوزارة - ردا على استفسار إعلامي بشأن المناقشة التوجيهية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين - إن بكين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأعرب عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية، ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة، ويعارض بحزم الحمائية والأحادية.

وأشار المتحدث إلى أن الصين تأمل أن يعمل الاتحاد الأوروبي معها لتنفيذ التوافق الذي توصل إليه قادة الجانبين، ومعالجة الخلافات والاحتكاكات من خلال الحوار والتشاور، وتعزيز التنمية المطردة والسليمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وأكد أنه "إذا أصر الجانب الأوروبي على طرح أدوات تجارية جديدة من جانب واحد وفرض قيود تمييزية، فإن الصين سترد بحزم وستتخذ تدابير فعّالة لحماية مصالحها الخاصة"، وفق قوله.